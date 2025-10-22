Anpi di Legnano a Cassano Magnago per l’81° anniversario dell’uccisione di Mauro Venegoni
Cerimonia con corteo, musica e studenti per ricordare il martire della Resistenza. Presenti le città di Legnano, Cassano Magnago e Busto Arsizio
La commemorazione per l’81° anniversario dell’uccisione del legnanese Mauro Venegoni, medaglia d’oro al valor militare della Resistenza, si terrà domenica 26 ottobre e la commemorazione si terrà a Cassano Magnago. L’evento, organizzato dall’Anpi di Legnano, coinvolgerà sia la città di Legnano che quella di Busto Arsizio e rientra nel calendario dell’80esimo anniversario della Liberazione. Il ritrovo è fissato per le 9:30 lungo la strada Busto Arsizio – Cassano Magnago, in via Bonicalza all’angolo con via Gasparoli. Il corteo sarà accompagnato dalla banda di Cassano Magnago e si concluderà al cippo dedicato a Mauro Venegoni, dove verrà deposta una corona in sua memoria.
L’introduzione sarà affidata a Giuliano Celin, vicepresidente della sezione A.N.P.I. di Legnano, che coordinerà gli interventi ufficiali. Interverranno il sindaco di Cassano Magnago, Pietro Ottaviani, gli studenti della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri di Legnano e i rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi di Cassano Magnago.A chiudere la parte istituzionale sarà l’intervento di Dario Venegoni, presidente nazionale di A.N.E.D. e nipote di Mauro Venegoni. Seguirà l’intermezzo musicale curato dall’orchestra di fiati del liceo Candiani – Bausch di Busto Arsizio, che concluderà ufficialmente la manifestazione.
