Barbara Mazzali lascia l’assessorato regionale al Turismo: al suo posto Debora Massari
Cambio al vertice dell’assessorato al Turismo, Marketing Territoriale e Moda. A subentrare sarà la figlia del celebre pasticcere Iginio Massari
Barbara Mazzali ha rassegnato le proprie dimissioni immediate e irrevocabili dall’incarico di Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia. La decisione, comunicata ufficialmente nelle ultime ore, arriva dopo oltre due anni e mezzo di mandato e viene motivata con la volontà di tornare a occuparsi a tempo pieno del mondo venatorio, ambito da cui proviene e che, come ha dichiarato, “l’ha eletta, sostenuta e accompagnata fin dall’inizio” del suo percorso politico.
«È una decisione che prendo con piena consapevolezza, dopo un percorso intenso e appassionato al servizio della Lombardia – ha dichiarato Mazzali –. Lascio un assessorato forte, riconosciuto e ricco di prospettive, che ha saputo valorizzare le eccellenze del nostro territorio e rafforzare l’immagine della Lombardia in Italia e nel mondo». L’ex assessora ha ringraziato il presidente Attilio Fontana per la fiducia e i suoi collaboratori per il lavoro svolto in sinergia.
Debora Massari sarà la nuova assessora
A raccogliere il testimone sarà, dopo un periodo di gestione diretta da parte del Presidente Fontana, la bresciana Debora Massari, figlia del noto maestro pasticcere Iginio Massari. Cinquant’anni, grande appassionata di tennis e sport, la sua nomina è stata confermata dai vertici regionali, che l’hanno definita una “figura di prestigio”, in grado di portare nuova linfa al settore turistico e dell’immagine territoriale lombarda.
Un passaggio di consegne che guarda al futuro
Con l’arrivo di Debora Massari, la Regione punta a rafforzare la promozione della Lombardia sui mercati nazionali e internazionali, facendo leva su una figura nota per la sua competenza nella valorizzazione dell’eccellenza italiana.
Il passaggio di consegne segna la chiusura di una fase che si era aperta già nell’estate scorso con voci insistenti sul ricambio.
