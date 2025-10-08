Benessere, scivoli e relax: a Splash e Spa Tamaro l’inverno è tutto da vivere

Un parco acquatico tra i più moderni d’Europa e una Spa esclusiva immersa nella natura: Splash e Spa Tamaro, a Rivera-Monteceneri, in Canton Ticino, è la destinazione perfetta per chi cerca svago e relax anche nei mesi invernali. Aperto tutti i giorni dell’anno, il centro benessere e divertimento si estende su 12.000 mq e offre un’ampia proposta per adulti, bambini, amanti del fitness e della cura di sé.

Tra scivoli e piscine, il paradiso dell’acqua per grandi e piccoli

L’area Splash è il regno dell’adrenalina e del divertimento acquatico. Sette scivoli all’avanguardia, tra tunnel, centrifughe, giochi di luce e suoni, regalano emozioni mozzafiato, da vivere da soli o con amici su gommoni da 2 o 4 posti. Un’intera zona è pensata per i più piccoli, con giochi d’acqua interattivi in totale sicurezza.

Non mancano le vasche riscaldate, come quella interna con oltre 80 getti d’acqua, idromassaggi e lettini immersi, o quella con le onde alte fino a un metro. All’esterno, sulla terrazza panoramica, è possibile rilassarsi in una vasca termale anche d’inverno, godendo del paesaggio montano.

Spa, trattamenti e rituali sensoriali

L’area Spa & Wellness è una vera e propria oasi di benessere, con un ricco ventaglio di proposte. Tra saune tematiche (al sale, all’argilla, al castagno), hammam, docce aromatiche e scozzesi, percorso Kneipp e rituali Aufguss multisensoriali, ogni dettaglio è pensato per il relax totale.

Novità esclusiva è il rituale viso ispirato alla skincare coreana, che utilizza la tecnologia A.C.C. – Active Calming Complex e una maschera dorata ad effetto immediato. Un trattamento adatto a tutti i tipi di pelle che unisce estetica e benessere, rafforzando la barriera cutanea e donando idratazione profonda.

Tra le esperienze da provare, anche il rituale “Il Suono di Sole”, un’installazione artistica e sonora firmata dal Maestro Franco Mussida (già frontman della PFM), che combina musica, pittura e poesia in un percorso emozionale unico all’interno di una semisfera trasparente.

Ristorazione, fitness e sostenibilità

Splash e Spa Tamaro offre anche una ristorazione curata: al Lounge Bar & Restaurant piatti salutari e gourmet, anche per vegetariani, bambini e intolleranti al glutine, mentre ogni domenica alle 17 si tiene il celebre apericena a buffet.

Chi cerca anche l’allenamento fisico può abbonarsi al Fit Center, dotato di macchinari isotonici e aerobici, e corsi di gruppo guidati da istruttori qualificati.

Grande attenzione è riservata anche alla sostenibilità. La struttura è certificata QAS – Qualità, Ambiente, Sicurezza e utilizza energia 100% naturale, riciclo dell’acqua dolce sorgiva e un sistema di riscaldamento a biomassa a km 0.

Facile da raggiungere anche dall’Italia

Situata a circa un’ora da Milano, lungo l’asse che collega l’Italia al Nord Europa, Splash e Spa Tamaro è facilmente raggiungibile in auto e treno. Un luogo ideale per trascorrere una giornata o un intero weekend in completo relax, tra benessere, natura e divertimento per tutte le età.