Benessere, scivoli e relax: a Splash e Spa Tamaro l’inverno è tutto da vivere
A pochi minuti da Lugano, un’oasi per famiglie e coppie con novità tra trattamenti viso, saune, piscine e un’esperienza multisensoriale unica
Un parco acquatico tra i più moderni d’Europa e una Spa esclusiva immersa nella natura: Splash e Spa Tamaro, a Rivera-Monteceneri, in Canton Ticino, è la destinazione perfetta per chi cerca svago e relax anche nei mesi invernali. Aperto tutti i giorni dell’anno, il centro benessere e divertimento si estende su 12.000 mq e offre un’ampia proposta per adulti, bambini, amanti del fitness e della cura di sé.
Tra scivoli e piscine, il paradiso dell’acqua per grandi e piccoli
L’area Splash è il regno dell’adrenalina e del divertimento acquatico. Sette scivoli all’avanguardia, tra tunnel, centrifughe, giochi di luce e suoni, regalano emozioni mozzafiato, da vivere da soli o con amici su gommoni da 2 o 4 posti. Un’intera zona è pensata per i più piccoli, con giochi d’acqua interattivi in totale sicurezza.
Non mancano le vasche riscaldate, come quella interna con oltre 80 getti d’acqua, idromassaggi e lettini immersi, o quella con le onde alte fino a un metro. All’esterno, sulla terrazza panoramica, è possibile rilassarsi in una vasca termale anche d’inverno, godendo del paesaggio montano.
Spa, trattamenti e rituali sensoriali
L’area Spa & Wellness è una vera e propria oasi di benessere, con un ricco ventaglio di proposte. Tra saune tematiche (al sale, all’argilla, al castagno), hammam, docce aromatiche e scozzesi, percorso Kneipp e rituali Aufguss multisensoriali, ogni dettaglio è pensato per il relax totale.
Novità esclusiva è il rituale viso ispirato alla skincare coreana, che utilizza la tecnologia A.C.C. – Active Calming Complex e una maschera dorata ad effetto immediato. Un trattamento adatto a tutti i tipi di pelle che unisce estetica e benessere, rafforzando la barriera cutanea e donando idratazione profonda.
Tra le esperienze da provare, anche il rituale “Il Suono di Sole”, un’installazione artistica e sonora firmata dal Maestro Franco Mussida (già frontman della PFM), che combina musica, pittura e poesia in un percorso emozionale unico all’interno di una semisfera trasparente.
Ristorazione, fitness e sostenibilità
Splash e Spa Tamaro offre anche una ristorazione curata: al Lounge Bar & Restaurant piatti salutari e gourmet, anche per vegetariani, bambini e intolleranti al glutine, mentre ogni domenica alle 17 si tiene il celebre apericena a buffet.
Chi cerca anche l’allenamento fisico può abbonarsi al Fit Center, dotato di macchinari isotonici e aerobici, e corsi di gruppo guidati da istruttori qualificati.
Grande attenzione è riservata anche alla sostenibilità. La struttura è certificata QAS – Qualità, Ambiente, Sicurezza e utilizza energia 100% naturale, riciclo dell’acqua dolce sorgiva e un sistema di riscaldamento a biomassa a km 0.
Facile da raggiungere anche dall’Italia
Situata a circa un’ora da Milano, lungo l’asse che collega l’Italia al Nord Europa, Splash e Spa Tamaro è facilmente raggiungibile in auto e treno. Un luogo ideale per trascorrere una giornata o un intero weekend in completo relax, tra benessere, natura e divertimento per tutte le età.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.