Varese News

Canton Ticino

Benessere, scivoli e relax: a Splash e Spa Tamaro l’inverno è tutto da vivere

A pochi minuti da Lugano, un’oasi per famiglie e coppie con novità tra trattamenti viso, saune, piscine e un’esperienza multisensoriale unica

Generico 06 Oct 2025

Un parco acquatico tra i più moderni d’Europa e una Spa esclusiva immersa nella natura: Splash e Spa Tamaro, a Rivera-Monteceneri, in Canton Ticino, è la destinazione perfetta per chi cerca svago e relax anche nei mesi invernali. Aperto tutti i giorni dell’anno, il centro benessere e divertimento si estende su 12.000 mq e offre un’ampia proposta per adulti, bambini, amanti del fitness e della cura di sé.

Tra scivoli e piscine, il paradiso dell’acqua per grandi e piccoli

L’area Splash è il regno dell’adrenalina e del divertimento acquatico. Sette scivoli all’avanguardia, tra tunnel, centrifughe, giochi di luce e suoni, regalano emozioni mozzafiato, da vivere da soli o con amici su gommoni da 2 o 4 posti. Un’intera zona è pensata per i più piccoli, con giochi d’acqua interattivi in totale sicurezza.

Non mancano le vasche riscaldate, come quella interna con oltre 80 getti d’acqua, idromassaggi e lettini immersi, o quella con le onde alte fino a un metro. All’esterno, sulla terrazza panoramica, è possibile rilassarsi in una vasca termale anche d’inverno, godendo del paesaggio montano.

Spa, trattamenti e rituali sensoriali

L’area Spa & Wellness è una vera e propria oasi di benessere, con un ricco ventaglio di proposte. Tra saune tematiche (al sale, all’argilla, al castagno), hammam, docce aromatiche e scozzesi, percorso Kneipp e rituali Aufguss multisensoriali, ogni dettaglio è pensato per il relax totale.

Generico 06 Oct 2025

Novità esclusiva è il rituale viso ispirato alla skincare coreana, che utilizza la tecnologia A.C.C. – Active Calming Complex e una maschera dorata ad effetto immediato. Un trattamento adatto a tutti i tipi di pelle che unisce estetica e benessere, rafforzando la barriera cutanea e donando idratazione profonda.

Tra le esperienze da provare, anche il rituale “Il Suono di Sole”, un’installazione artistica e sonora firmata dal Maestro Franco Mussida (già frontman della PFM), che combina musica, pittura e poesia in un percorso emozionale unico all’interno di una semisfera trasparente.

Ristorazione, fitness e sostenibilità

Splash e Spa Tamaro offre anche una ristorazione curata: al Lounge Bar & Restaurant piatti salutari e gourmet, anche per vegetariani, bambini e intolleranti al glutine, mentre ogni domenica alle 17 si tiene il celebre apericena a buffet.

Chi cerca anche l’allenamento fisico può abbonarsi al Fit Center, dotato di macchinari isotonici e aerobici, e corsi di gruppo guidati da istruttori qualificati.

Generico 06 Oct 2025

Grande attenzione è riservata anche alla sostenibilità. La struttura è certificata QAS – Qualità, Ambiente, Sicurezza e utilizza energia 100% naturale, riciclo dell’acqua dolce sorgiva e un sistema di riscaldamento a biomassa a km 0.

Facile da raggiungere anche dall’Italia

Situata a circa un’ora da Milano, lungo l’asse che collega l’Italia al Nord Europa, Splash e Spa Tamaro è facilmente raggiungibile in auto e treno. Un luogo ideale per trascorrere una giornata o un intero weekend in completo relax, tra benessere, natura e divertimento per tutte le età.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.