Varese News

Varese Laghi

Blackout tra Castronno e Sumirago

L’interruzione di corrente è iniziata alle 12:35 di oggi, martedì 21 ottobre, ed è durata un’ora

Generico 20 Oct 2025

Interruzione della corrente elettrica tra Castronno e Sumirago: il blackout è iniziato alle 12:35 di oggi, martedì 21 ottobre, e riguarda buona parte del territorio di Sumirago e la parte più a ovest del territorio di Castronno, la frazione di Sant’Alessandro.

Spento anche il semaforo che regola la circolazione nella strettoia che conduce a Sant’Alessandro.

La fornitura è stata ripristinata nel giro di circa un’ora.

Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 21 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.