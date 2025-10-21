Blackout tra Castronno e Sumirago

Interruzione della corrente elettrica tra Castronno e Sumirago: il blackout è iniziato alle 12:35 di oggi, martedì 21 ottobre, e riguarda buona parte del territorio di Sumirago e la parte più a ovest del territorio di Castronno, la frazione di Sant’Alessandro.

Spento anche il semaforo che regola la circolazione nella strettoia che conduce a Sant’Alessandro.

La fornitura è stata ripristinata nel giro di circa un’ora.