Blackout tra Castronno e Sumirago
L’interruzione di corrente è iniziata alle 12:35 di oggi, martedì 21 ottobre, ed è durata un’ora
Interruzione della corrente elettrica tra Castronno e Sumirago: il blackout è iniziato alle 12:35 di oggi, martedì 21 ottobre, e riguarda buona parte del territorio di Sumirago e la parte più a ovest del territorio di Castronno, la frazione di Sant’Alessandro.
Spento anche il semaforo che regola la circolazione nella strettoia che conduce a Sant’Alessandro.
La fornitura è stata ripristinata nel giro di circa un’ora.
