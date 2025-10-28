Cani guida per non vedenti: dalla Regione 150mila euro per il 2025
Il contributo sosterrà le associazioni che addestrano e consegnano gratuitamente i cani guida. Lucchini: “Un compagno di vita per l’autonomia”
Un impegno concreto per l’inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità visiva: la Giunta regionale della Lombardia ha stanziato 150.000 euro per l’anno 2025 a sostegno delle associazioni che addestrano e donano gratuitamente cani guida ai cittadini non vedenti.
Il provvedimento, proposto dall’assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità Elena Lucchini, è previsto dall’articolo 41 della Legge Regionale 1/2008.
“Il cane guida è molto più di un supporto – ha dichiarato Lucchini – è un compagno di vita che permette a chi non vede di essere più autonomo, studiare, lavorare, vivere pienamente nella comunità”.
Come funzionano i contributi
Il contributo regionale coprirà fino al 70% delle spese sostenute dalle associazioni accreditate, fino a un massimo di 20.000 euro per ogni cane guida addestrato e consegnato a cittadini non vedenti residenti in Lombardia, nel limite complessivo di 150.000 euro.
Nei prossimi mesi sarà pubblicato un Avviso pubblico con le modalità di partecipazione e i tempi per la presentazione delle domande.
Lucchini ha sottolineato anche il valore della collaborazione:
“Grazie all’impegno di queste associazioni, ogni anno nuove persone non vedenti possono migliorare la propria qualità di vita. Regione Lombardia continuerà a stare al loro fianco”.
Un passo importante, dunque, per promuovere pari opportunità e libertà di movimento, investendo su un servizio che ha un impatto diretto e profondo sulla vita delle persone.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
axelzzz85 su Traffico rallentato nella zona del ponte di Vedano per incidente sulla tangenziale di Varese a Lozza
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.