Cani guida per non vedenti: dalla Regione 150mila euro per il 2025

Un impegno concreto per l’inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità visiva: la Giunta regionale della Lombardia ha stanziato 150.000 euro per l’anno 2025 a sostegno delle associazioni che addestrano e donano gratuitamente cani guida ai cittadini non vedenti.

Il provvedimento, proposto dall’assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità Elena Lucchini, è previsto dall’articolo 41 della Legge Regionale 1/2008.

“Il cane guida è molto più di un supporto – ha dichiarato Lucchini – è un compagno di vita che permette a chi non vede di essere più autonomo, studiare, lavorare, vivere pienamente nella comunità”.

Come funzionano i contributi

Il contributo regionale coprirà fino al 70% delle spese sostenute dalle associazioni accreditate, fino a un massimo di 20.000 euro per ogni cane guida addestrato e consegnato a cittadini non vedenti residenti in Lombardia, nel limite complessivo di 150.000 euro.

Nei prossimi mesi sarà pubblicato un Avviso pubblico con le modalità di partecipazione e i tempi per la presentazione delle domande.

Lucchini ha sottolineato anche il valore della collaborazione:

“Grazie all’impegno di queste associazioni, ogni anno nuove persone non vedenti possono migliorare la propria qualità di vita. Regione Lombardia continuerà a stare al loro fianco”.

Un passo importante, dunque, per promuovere pari opportunità e libertà di movimento, investendo su un servizio che ha un impatto diretto e profondo sulla vita delle persone.