Carta d’Identità Elettronica: nuovo metodo di prenotazione online a Castellanza

È attivo da alcuni giorni a Castellanza il servizio di prenotazione online per il rilascio o il rinnovo della carta d’identità elettronica (CIE) che permette ai cittadini di accelerare pratiche senza doversi recare fisicamente presso gli uffici comunali. Il servizio, accessibile dal sito del Comune (www.comune.castellanza.va.it, sezione “servizi”), rappresenta un passo avanti nella digitalizzazione dei servizi al cittadino e consente di gestire la prenotazione in totale autonomia, eliminando code e attese.

Il nuovo sistema permette di selezionare data e orario dell’appuntamento consultando il calendario delle disponibilità in tempo reale. La procedura, semplice e intuitiva, richiede pochi passaggi: dal portale istituzionale si accede alla sezione dedicata ai servizi e si seleziona la voce Carta d’identità elettronica. Dopo aver preso visione delle informazioni preliminari relative ai documenti necessari e alle tempistiche di rilascio, il cittadino può procedere con la prenotazione specificando il tipo di appuntamento richiesto. Il sistema propone quindi le date e gli orari disponibili, permettendo di scegliere la soluzione più comoda. Per completare la prenotazione è sufficiente inserire i propri dati anagrafici, il codice fiscale, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail sul quale verrà inviata la conferma dell’appuntamento con tutti i dettagli relativi a data e ora.

Il tempo medio per ottenere un appuntamento è di 15 giorni; rimangono inalterate tutte le modalità di rilascio del documento. La CIE verrà, in seguito, recapitata all’indirizzo indicato dal richiedente entro sei giorni lavorativi dalla richiesta effettuata allo sportello. Il costo del documento resta fissato a 22,21 euro. Per i cittadini che incontrano difficoltà con la prenotazione digitale resta disponibile il canale tradizionale.

È possibile contattare l’ufficio anagrafe ai numeri 0331526210 o 0331526203.