Castagnata al Poggio di Luvinate: un sapore d’autunno tra natura e tradizione

Domenica 12 ottobre 2025 il Poggio di Luvinate ospita la tradizionale castagnata organizzata dall’Associazione Amici del Campo dei Fiori. L’evento inizia a mezzogiorno e accoglie soci, simpatizzanti e amanti della natura per una giornata all’insegna del gusto e della compagnia.

Un appuntamento autunnale tra i castagni del Parco

L’autunno si accende di profumi e sapori al Poggio di Luvinate, dove domenica 12 ottobre 2025, a partire dalle ore 12.00, si terrà la castagnata promossa dall’Associazione Amici del Campo dei Fiori ODV. L’iniziativa è aperta a tutti e offre l’occasione di gustare caldarroste, salamelle e torte in un contesto naturale suggestivo, immerso nel verde del Parco del Campo dei Fiori.

L’evento si svolge presso il prato panoramico del Poggio, nella località Zambella di Luvinate, facilmente raggiungibile percorrendo un tratto di Via al Poggio (dove è possibile parcheggiare) e un breve segmento del sentiero 310 del parco.

Un momento di comunità e convivialità

Come da tradizione, la castagnata è pensata come un momento di ritrovo per soci, simpatizzanti e cittadini, per trascorrere insieme una giornata semplice e genuina tra sapori locali e panorami autunnali. Saranno protagonisti i frutti di stagione, cucinati sul momento, insieme a dolci casalinghi e grigliate, per un pranzo informale all’aperto.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Luvinate e del supporto di numerosi partner locali, tra cui la Fondazione Comunitaria del Varesotto e aziende del territorio.

In caso di maltempo

L’organizzazione ha già previsto una data alternativa: domenica 19 ottobre, in caso di maltempo nella giornata inizialmente prevista.