Comabbio
Castagnata e costinata a Comabbio: per una domenica tra i sapori dell’autunno
Domenica 19 ottobre una giornata all’insegna del gusto e della musica con stand gastronomico, DJ set e attività per tutta la famiglia
A Comabbio quando si dice “autunno” si dice Castagnata Costinata della Pro Loco. Domenica 19 ottobre al campo sportivo, torna l’appuntamento con una delle tradizioni più amate del paese. Una giornata all’insegna dei sapori della stagione, per trascorrere tempo insieme in allegria tra musica, attività per bambini e – ovviamente – tantissime castagne e costine.
Il cuore dell’evento sarà lo stand gastronomico, che apre alle 12:30 con un menù ricco di specialità tipiche. Nel pomeriggio si balla con la musica di DJ Jessy.
La “Trottola urbana” per divertirsi e imparare
Durante la manifestazione, i bambini potranno divertirsi con le attività della “Trottola urbana“: un’iniziativa educativa che unisce il gioco all’insegnamento di buone pratiche da applicare ogni giorno.
La Castagnata Costinata è organizzata dalla Pro Loco di Comabbio insieme alla Biblioteca comunale e con il patrocinio del Comune di Comabbio. In caso di maltempo, la manifestazione verrà rimandata, tranne le attività della “Trottola urbana”, che si svolgeranno in biblioteca.
Per maggiori informazioni, è possibile contattare i volontari della Pro Loco di Comabbio tramite Whatsapp al numero 3517013900, oppure scrivere una mail all’indirizzo comabbioproloco@gmail.com .