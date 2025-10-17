Varese News

Coppia di anziani ferita in via Roma a Samarate

Lo scontro poco dopo le 15 sulla strada in uscita dalla piazza in direzione San Macario

Due anziani sono rimasti feriti in un incidente stradale in via Roma a Samarate, nel primo pomeriggio di venerdì 17 ottobre.

È successo alle 15.15: il mezzo su cui viaggiavano è finito fuori strada sulla via che dalla piazza di Samarate porta verso San Macario, appena fuori dal nucleo centrale del paese.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate. I due anziani – lei 69, lui 70 anni – sono stati soccorsi e portati in ospedale a Legnano in “codice giallo”, feriti ma non gravi.

Pubblicato il 17 Ottobre 2025
