Dentro l’India che non si vede: voci e culture delle comunità indigene

Un incontro per conoscere le comunità adivasi, popoli che custodiscono la memoria di un’India antica e affrontano le sfide del presente. Con la dottoranda Morgana Capasso e la giornalista Daniela Bezzi

C’è un’India che sfugge ai riflettori, lontana dalle metropoli brulicanti e dai templi affollati. È l’India delle comunità adivasi, i popoli indigeni che da secoli custodiscono lingue, riti e saperi ancestrali, ma che oggi lottano per preservare la propria identità di fronte alle trasformazioni economiche e sociali del Paese.

Lunedì 10 novembre, alle 21:00, l’incontro “India sconosciuta: voci, comunità e storie nascoste” invita il pubblico a un viaggio dentro questo universo poco esplorato. A guidarlo saranno Morgana Capasso, dottoranda in antropologia impegnata nello studio delle comunità indigene, e Daniela Bezzi, giornalista e profonda conoscitrice del subcontinente indiano.

Attraverso racconti, testimonianze e riflessioni, le due relatrici apriranno una finestra su un’India inedita — quella delle comunità che custodiscono la memoria dei territori, della tradizione orale e delle storie che raramente trovano spazio nella narrazione dominante.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno. 

Pubblicato il 27 Ottobre 2025
