Diario Nepalese 2025: Bistarai Bistarai

Il gruppo di varesini guidato da Ngima Sherpa atterra a Lukla e inizia il cammino nella Valle del Khumbu

Diario Nepalese 22/10/2025 – Bistarai Bistarai

Ieri sera a sorpresa, dopo aver inviato il diario del giorno, nel nostro alloggio sono arrivati un gruppo di giovani portatori che festeggiavano il Dipawali cantando e ballando ed è stato molto divertente!
Dopo una colazione a base di zuppa d’aglio si riparte ed il nostro mantra è “bistari bistari” che in nepalese significa piano piano.

Grazie al passo lento e costante di Paola che ha tirato il gruppo fino a destinazione siamo arrivati a Longbuche senza affanno, e parliamo di 4910 mt.!!

Prima di attraversare il Thokla Pass (4830 mt) siamo arrivati ad un lungo ponte tibetano in fase di ricostruzione perché distrutto dall’ultimo monsone e abbiamo deviato su un ponte provvisorio. Qui il paesaggio è di alta montagna, calpestiamo la prima neve ed il freddo inizia veramente a farsi sentire!! Il morale è altissimo perché i paesaggi sono mozzafiato e ti distraggono dalla fatica.

Arrivati al passo camminiamo tra vari memoriali dedicati a tutti quegli alpinisti e sherpa che purtroppo non hanno fatto ritorno.

Longbuche sembra veramente l’ultima Thule, poche abitazioni molto spartane e fatiscenti adibite a rifugi per trekkers. Ci apprestiamo ad affrontare una notte molto gelida!

Pubblicato il 22 Ottobre 2025
