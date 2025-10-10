Divieto di Smartphone a scuola. L’esperta digitale Simona Michelon a “La Materia del Giorno”
Al centro della puntata, che sarà registrata domani pomeriggio, il tema dell’uso dello smartphone a scuola e le sfide educative legate al digitale
Nuova puntata per Materia del Giorno, il format video di approfondimento di VareseNews. Protagonista dell’incontro di oggi, 10 ottobre, sarà Simona Michelon, docente di Fagnano Olona, da anni insegnante al liceo Dell’Acqua di Legnano, esperta di didattica digitale e impegnata in un dottorato di ricerca sulle nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale.
Al centro della puntata, in onda alle 16, ci sarò il tema dell’uso dello smartphone a scuola e le sfide educative legate al digitale. Il punto di partenza sarà il recente divieto dell’utilizzo dei cellulari nelle scuole superiori, una misura che ha acceso il dibattito tra docenti, genitori e studenti.
Proprio su questo argomento, LegnanoNews ha promosso un sondaggio che ha raccolto oltre 500 risposte da parte degli studenti, con un risultato sorprendente: il 90% dei ragazzi si è dichiarato contrario al divieto, ritenendolo una regola inutile. Leggi l’articolo e i risultati del sondaggio su LegnanoNews
Con la sua esperienza e il suo sguardo attento all’innovazione, Simona Michelon aiuterà a leggere il rapporto tra scuola e tecnologia: come si può educare i giovani a un uso consapevole del digitale? Quali opportunità offre la tecnologia alla didattica? E in che modo l’intelligenza artificiale può diventare una vera risorsa per insegnanti e studenti?
