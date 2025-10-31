Don Francesco Donghi è il nuovo parroco di Azzio, Comacchio e Orino

Sono passati quattro anni e mezzo, ma finalmente le comunità di Azzio, Orino e Comacchio di Cuvio tornano ad avere un parroco. Il vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, ha nominato don Francesco Donghi nuovo responsabile della comunità pastorale “Maria Santissima sotto la Rocca”.

La nomina di don Francesco mette fine a un periodo di reggenza iniziato l’8 marzo 2021, quando era stato rimosso l’allora parroco, don Emanuele Borroni. Da quel momento, le tre comunità erano state affidate al vicario foraneo don Silvio Bernasconi.

Chi è don Francesco Donghi

Don Francesco, 62 anni, originario di Caravate, ha sentito la vocazione dopo aver lavorato per 18 anni in banca, entrando in seminario a 38 anni e iniziando un percorso che lo ha portato all’ordinazione presbiterale l’11 giugno 2005, nel Duomo di Como, per l’imposizione delle mani del vescovo Alessandro Maggiolini.

La sua prima esperienza da parroco è a Vercana, cui si aggiunge, dopo pochi mesi, anche la parrocchia di Gera Lario. Nel 2008 viene trasferito a Lavena e Brusimpiano, e in seguito a Cremenaga e Ponte Tresa, dove dà vita alla comunità pastorale “Quattro Evangelisti”.

Prima della nuova nomina, don Francesco ha guidato per otto anni le parrocchie di Cunardo e Marzio. In precedenza è stato anche responsabile delle parrocchie di Caversaccio e Casanova Lanza, nel comune di Valmorea. Attualmente è impegnato anche come responsabile del Centro di ascolto della Caritas per le comunità della Valmarchirolo.

Domenica 30 novembre, l’ingresso ufficiale di don Francesco nella nuova comunità

Don Francesco saluterà i fedeli di Cunardo e Marzio domenica 23 novembre. Il suo ingresso ufficiale nella nuova comunità pastorale avverrà nel pomeriggio di domenica 30 novembre, durante una concelebrazione eucaristica solenne alle ore 15 nella chiesa del convento di Azzio.