Droga nascosta in una scatola di spezie: arrestato a San Vittore Olona un pusher di 30 anni
Ad individuare il 30enne sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Legnano durante un servizio di monitoraggio del territorio. Sequestrato al pusher oltre 200 grammi di hashish e 8mila euro in contanti
Un pusher di 30anni, residente a Cardano al Campo è stato sorpreso al “lavoro” nella notte appena trascorsa (tra lunedì 6 e martedì 7 ottobre) in via Piave a San Vittore Olona. Ad individuare il 30enne sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Legnano durante un servizio di monitoraggio del territorio. A destare sospetto è stato il comportamento dell’uomo che, si trovava a passeggio con una ragazza: il pusher alla vista dei militari ha dato segni di agitazione. Così i carabinieri lo hanno bloccato e perquisito: addosso aveva un ovulo di hashish di circa 10 grammi e duemila euro in contanti, denaro provento dell’attività di spaccio.
A fronte di ciò la perquisizione è proseguita nell’abitazione del fermato, per l’appunto a Cardano al Campo. All’interno della casa sono stati rinvenuti altri 200 grammi di hashish, sempre confezionati in ovuli da 10 grammi. Sono stati trovati diversi grammi di marijuana e tre bilancini di precisione. La droga era all’interno di un barattolo in mezzo alle spezie. In casa sono stati trovati anche 6mila euro in contanti. Sia la droga che gli 8mila euro sono stati sequestrato e per l’uomo è scattato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
