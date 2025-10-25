Varese News

Lombardia

È morto Franco Mari, ormai più noto come Rupert Sciamenna

È scomparso a 83 anni uno degli attori-simbolo delle produzioni di Maccio Capatonda. La sua insolita carriera da attore era iniziata negli anni Ottanta

Rupert Sciamenna

È morto a 83 anni Franco Mari. Un nome assai meno noto del suo alter-ego, Rupert Sciamenna: nome del (falso) attore dei film (veri e falsi) di Maccio Capatonda.

Prima che con Maccio, l’attore milanese – nato nel 1942 – aveva lavorato nel cinema già dagli anni Ottanta e poi a fine Novanta con la Gialappa’s band. Proprio il ruolo in “Tutti gli uomini del deficiente” aveva anticipato il successo comico degli anni Duemila, passato non solo per le produzioni di Maccio Capatonda anche per qualche apparizione anche nei video di Elio e le storie tese.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 25 Ottobre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.