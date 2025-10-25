È morto Franco Mari, ormai più noto come Rupert Sciamenna

È morto a 83 anni Franco Mari. Un nome assai meno noto del suo alter-ego, Rupert Sciamenna: nome del (falso) attore dei film (veri e falsi) di Maccio Capatonda.

Prima che con Maccio, l’attore milanese – nato nel 1942 – aveva lavorato nel cinema già dagli anni Ottanta e poi a fine Novanta con la Gialappa’s band. Proprio il ruolo in “Tutti gli uomini del deficiente” aveva anticipato il successo comico degli anni Duemila, passato non solo per le produzioni di Maccio Capatonda anche per qualche apparizione anche nei video di Elio e le storie tese.