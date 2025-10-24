Varese News

Festa della Zucca a Materia: laboratori creativi, merenda e aperitivo con prodotti locali

Domenica 26 ottobre dalle 15 alle 18 un pomeriggio autunnale tra zucche, giochi creativi e prodotti locali da gustare. Come partecipare

Domenica 26 ottobre, dalle 15:00 alle 18:00, il giardino di Materia a Castronno (via Confalonieri 5 – Sant’Alessandro) si trasforma in un angolo d’autunno tra zucche, balle di fieno e colori caldi, pronto ad accogliere famiglie e amanti della stagione. L’evento, organizzato da Bioroam – Azienda Agricola, offre un pomeriggio ricco di attività per grandi e piccini all’insegna della creatività e del gusto.

L’ingresso è gratuito, e una volta arrivati si potrà scegliere liberamente in loco a quali attività partecipare, tra laboratori, merende e degustazioni.

I più piccoli potranno scatenare la fantasia con laboratori creativi a tema autunnale, accompagnati da una gustosa merenda (€10), mentre per gli adulti l’evento propone un aperitivo speciale con calice di vino o bibita e assaggio di prodotti locali (€12). Non mancherà poi un angolo fotografico a tema autunnale, ideale per scattare ricordi da portare a casa e condividere con amici e familiari. Per rendere la festa ancora più speciale, i bambini sono invitati a travestirsi da Halloween: tra laboratori, merende e degustazioni, la Festa della Zucca celebra l’autunno con allegria, colori e sapori genuini.

