Giornata della Meraviglia a Sesto Calende con laboratori e giochi
Programma fitto di eventi per la giornata organizzata dalCalun Pimpa. La mattina in Biblioteca comunale e nel pomeriggio in piazza De Cristoforis
Domenica 12 ottobre si festeggia la Giornata Nazionale della Meraviglia. Anche Sesto Calende ha aderito all’iniziativa promossa da Marco Rodari, in arte Claun il Pimpa, per sensibilizzare sull’importanza della meraviglia e della curiosità per i bambini, specialmente quelli che vivono in zone di guerra.
Il programma prevede alla mattina attività e letture presso la Biblioteca comunale e nel pomeriggio la piazza De Cristoforis si riempirà di meraviglia regalata a grandi e piccini grazie ai tanti laboratori organizzati dai volontari dell’associazione Alma Crescere Al Centro, del oratorio Piergiorgio Frassati e dall’ Associazione Pace e Convivenza.
Una bella esibizione delle ginnaste della Sesto ’76 concluderà la giornata con allegria e musica.
La Giornata della Meraviglia 2025 giunta alla quinta edizione, è dedicata a sensibilizzare tutti i partecipanti sulle fatiche che vivono Bimbi e Bimbe (420 MILIONI) a causa della guerra ed in particolare la mancanza di “cura”.
Nel laboratorio promosso dall’associazione Alma dal titolo “Ospedale dei pupazzi” tutti i bambini avranno modo di far guarire peluche e bambolotti malati, grazie alle cure e all’affetto che sapranno donargli.
Nel laboratorio creativo si realizzerà il braccialetto della meraviglia nel colore della giornata che è l’amaranto, simbolo di energia, empatia e speranza. Un colore che unisce e richiama la forza dei bambini di tutto il mondo, in particolare di quelli che vivono in situazioni difficili o di conflitto.
Un’occasione per educare alla pace e alla gentilezza, giocando e imparando insieme.
La giornata della Meraviglia si svolgerà in più di 100 piazze-biblioteche-musei-scuole in Italia il 12 ottobre e anche in tanti altri paesi del mondo come Palestina, Israele, Siria, Iraq, Ucraina, i luoghi dove Marco Rodari ha portato la sua attività di clown per donare meraviglia ai bambini che vivono in situazioni difficili.
