La Giornata della Meraviglia colora Varese, il varesotto e l’Italia

Domenica 12 ottobre piazza Monte Grappa a Varese si è trasformata in un caleidoscopio di emozioni per la quinta edizione della “Giornata della Meraviglia – per i Bimbi della Guerra“. Dalle dieci del mattino fino al tardo pomeriggio, lo spazio cuore della città si è riempito di famiglie, bambini e volti sorridenti, in un abbraccio collettivo che ha saputo trasformare una domenica d’autunno in una festa della speranza.

L’evento, nato proprio a Varese per iniziativa dell’Associazione “Per Far Sorridere il Cielo” e portato avanti con l’entusiasmo contagioso di Claun Pimpa, suo testimonial e promotore, è cresciuto edizione dopo edizione fino a diventare un appuntamento nazionale. Quest’anno decine e decine di comuni in tutta Italia hanno celebrato contemporaneamente la Giornata della Meraviglia, da Torino a Bologna, da Pavia a Monza, senza dimenticare i tanti paesi della provincia varesina come Sesto Calende, Laveno, Leggiuno, Travedona Monate, Biandronno, Porto Valtravaglia, Fagnano Olona e Gemonio, moltiplicando quel messaggio di leggerezza e vicinanza ai bambini che vivono la guerra che da Varese si è diffuso nel Paese.

In piazza Monte Grappa, tra laboratori creativi, balloon art e truccabimbi, tra danze etniche e prove di pattinaggio, si respirava un’atmosfera di gioia condivisa. Il momento più emozionante è arrivato quando un grande girotondo ha svelato un arcobaleno circolare di stoffa, un abbraccio colorato che ha unito grandi e piccini in un gesto simbolico di unione e speranza. E poi, come da tradizione, il gran finale con il lancio collettivo di bolle di sapone che si sono alzate leggere nel cielo di Varese, portando con sé i desideri di pace di tutti i presenti.

L’evento, gratuito e aperto a tutte le famiglie, ha potuto contare sul patrocinio del Comune di Varese e sul contributo della Regione Lombardia.