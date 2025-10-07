“Scatti di Meraviglia”: la mostra di Claun il Pimpa a Palazzo Pirelli

“Scatti di Meraviglia” è la mostra che celebra la capacità dei bambini di sorridere e meravigliarsi anche nei luoghi più devastati dalla guerra. Inaugurata a Palazzo Pirelli, la mostra resterà aperta fino al 17 ottobre, in occasione della Giornata della Meraviglia, che quest’anno si celebra domenica 12 ottobre, per sensibilizzare il pubblico sulla difficile realtà dei bambini che vivono nelle aree colpite da conflitti.

Promossa dal Consigliere regionale Giuseppe Licata (FI), la mostra raccoglie una selezione di fotografie di Marco Rodari, conosciuto come “Claun Il Pimpa”. Da anni, Rodari porta il suo messaggio di speranza nei luoghi più segnati dalla guerra, offrendo ai bambini momenti di gioia anche tra le macerie. Le immagini in esposizione, che raccontano storie di resilienza e speranza, mostrano bambini che, nonostante vivano nella paura, riescono a sorridere, testimoniando come la gioia sia una forza che può prevalere anche sui traumi più profondi.

Le fotografie sono esposte lungo le pareti dello Spazio ascensori del Grattacielo Pirelli, al piano terra, e sono accompagnate da poesie e pensieri scritti dallo stesso Rodari. Alcuni degli scatti, che immortalano bambini in Siria, Iraq e Gaza, sono firmati anche da autori internazionali come Fadi A Thonet, Omar El Qattaa e Yazan S Abu Dawood.

Il Presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, ha sottolineato l’importanza di queste fotografie, affermando che esse dimostrano come il sorriso sia una vera e propria terapia per chi vive in contesti di dolore e sofferenza. “Marco, mettendo a rischio la sua stessa vita, porta da trent’anni momenti di speranza e gioia a milioni di bambini e ragazzi che hanno subito traumi fisici e psicologici”, ha dichiarato Romani.

L’iniziativa è accompagnata dall’illuminazione di amaranto della facciata di Palazzo Pirelli, prevista per il 12 ottobre, come simbolo di solidarietà e impegno verso i bambini di tutto il mondo, e per riaffermare il diritto universale all’infanzia.

“Anche nell’orrore delle guerre, il sorriso dei bambini è un potente richiamo a non ignorare le loro sofferenze. Il sorriso ridà speranza e, per piccoli attimi, permette ai bambini di allontanarsi dalla guerra e avvicinarsi alla pace”, ha dichiarato Marco Rodari, alias Claun Il Pimpa.

Il Consigliere regionale Giuseppe Licata ha espresso la sua commozione davanti alle immagini: “Ogni scatto racconta una storia, un’esperienza che tocca il cuore. Il lavoro di Rodari esporta nel mondo la generosità e il coraggio lombardi. Mi auguro che questa mostra possa essere ospitata in tutte le province lombarde, per far conoscere il suo messaggio di pace e speranza”.

L’inaugurazione della mostra ha visto la partecipazione di numerosi esponenti politici, tra cui i Consiglieri regionali Romana Dell’Erba (FdI), Carlo Borghetti (PD) e Massimo Vizzardi (Gruppo Misto), che hanno espresso il loro sostegno all’iniziativa.

“Scatti di Meraviglia” non è solo una mostra fotografica, ma un invito a riflettere sul valore della pace e sulla forza straordinaria dei bambini, che riescono, nonostante tutto, a mantenere viva la meraviglia della vita.