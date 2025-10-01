Global Sumud Flotilla, la Marina israeliana inizia l’abbordaggio: “Soldati saliti su Alma, equipaggio fermato”

La tensione è alta nelle acque internazionali dove si sta svolgendo l’abbordaggio da parte della Marina militare israeliana della Global Sumud Flotilla, il gruppo di imbarcazioni dirette verso Gaza per portare aiuti umanitari. I soldati israeliani sono saliti a bordo della nave Alma, una delle principali barche della missione, e hanno fermato i membri dell’equipaggio. Gli attivisti a bordo confermano che la nave è stata isolata e le comunicazioni sono state schermate, interrompendo ogni possibilità di aggiornamenti in tempo reale.

Il Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha dichiarato che le autorità israeliane avevano previsto l’abbordaggio della Flotilla, ma ha sottolineato che l’importante è che non si verifichino azioni violente. Tajani ha anche aggiunto che i cittadini italiani coinvolti saranno assistiti dalle ambasciate e consolati italiani e portati nel porto di Ashdod, dove verranno probabilmente espulsi e rimpatriati tramite voli diretti verso l’Europa.

Crosetto: “Le barche sono circondate, ma senza violenza”

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha affermato che le barche della Flotilla sono state circondate dalle imbarcazioni israeliane e che la situazione è sotto controllo, auspicando che l’intervento avvenga senza violenza. Crosetto ha rassicurato che tutte le autorità coinvolte, sia israeliane che le forze a bordo delle barche, sono preparate per una risoluzione pacifica della situazione. Tuttavia, gli attivisti hanno dichiarato che, nonostante il blocco, la loro determinazione a raggiungere Gaza e rompere il blocco navale resta intatta.

La testimonianza degli attivisti e l’intervento della Marina israeliana

Dopo l’annuncio dell’alt da parte delle autorità israeliane, i membri della Flotilla hanno confermato che l’abbordaggio è iniziato, con le navi israeliane che si sono avvicinate progressivamente alla Alma e alle altre imbarcazioni. Alcuni attivisti hanno riferito che la Alma è stata completamente circondata da navi israeliane e che la comunicazione è stata persa poco dopo l’inizio delle operazioni di intercettazione. “Siamo determinati a proseguire la missione pacifica”, hanno dichiarato gli attivisti, ma i timori riguardo a un possibile uso della forza da parte delle forze israeliane persistono.

Le reazioni politiche italiane

Dalla politica italiana, le reazioni non sono mancate. Paolo Romano, consigliere regionale del Partito Democratico, ha condannato l’intervento israeliano, definendo l’intercettazione delle barche della Flotilla come un atto di “pirateria”. Romano ha ribadito che l’operazione di blocco navale è “illegale” e ha sottolineato che la missione ha come scopo l’assistenza umanitaria e il diritto internazionale.

Le previsioni di rimpatrio per gli italiani

Nel frattempo, Tajani ha rassicurato che l’Italia sta seguendo da vicino la situazione e che i cittadini italiani coinvolti nella Flotilla saranno assistiti per il loro rimpatrio. “Abbiamo dato mandato all’ambasciata a Tel Aviv e ai consolati di Gerusalemme e Tel Aviv di assistere tutti gli italiani,” ha detto il ministro, aggiungendo che si prevede un volo speciale per il rimpatrio dei connazionali.

La situazione continua a evolversi, con la comunità internazionale che osserva da vicino gli sviluppi dell’operazione.