Gorla Maggiore: controlli urologici, senologici e pap test senza costi
Uomini e donne potranno effettuare controlli gratuiti presso il Centro Diurno, ma solo previa prenotazione e se residenti nel Comune
Tre giornate dedicate alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori, con visite gratuite riservate ai residenti di Gorla Maggiore. È l’iniziativa promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Associazione Provinciale di Varese, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Un gesto d’amore per la propria salute
Le visite si terranno presso il Centro Diurno di via Enrico Toti 5 e saranno finalizzate a controlli urologici, senologici con ecografia e pap test. Un’opportunità importante per prendersi cura della propria salute e per sensibilizzare la cittadinanza sul valore della diagnosi precoce.
Il calendario delle visite
Giovedì 30 ottobre 2025, dalle ore 8.30 alle 12.30: visite urologiche riservate agli uomini
Martedì 4 novembre 2025, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30: visite senologiche con ecografia
Mercoledì 10 dicembre 2025, dalle 9.30 alle 12.00: pap test
Come prenotarsi
L’accesso è riservato ai cittadini residenti a Gorla Maggiore. Per partecipare è necessaria la prenotazione telefonica, chiamando il numero 380 8644677 (LILT) dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.