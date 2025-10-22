Gorla Maggiore: controlli urologici, senologici e pap test senza costi

Tre giornate dedicate alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori, con visite gratuite riservate ai residenti di Gorla Maggiore. È l’iniziativa promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Associazione Provinciale di Varese, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Un gesto d’amore per la propria salute

Le visite si terranno presso il Centro Diurno di via Enrico Toti 5 e saranno finalizzate a controlli urologici, senologici con ecografia e pap test. Un’opportunità importante per prendersi cura della propria salute e per sensibilizzare la cittadinanza sul valore della diagnosi precoce.

Il calendario delle visite

Giovedì 30 ottobre 2025, dalle ore 8.30 alle 12.30: visite urologiche riservate agli uomini

Martedì 4 novembre 2025, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30: visite senologiche con ecografia

Mercoledì 10 dicembre 2025, dalle 9.30 alle 12.00: pap test

Come prenotarsi

L’accesso è riservato ai cittadini residenti a Gorla Maggiore. Per partecipare è necessaria la prenotazione telefonica, chiamando il numero 380 8644677 (LILT) dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.