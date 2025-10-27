Grande successo a Gallarate e Gorla Minore per il Coro e Orchestra Amadeus

Arte e solidarietà per il calendario culturale autunnale del Varesotto, con due appuntamenti di grande richiamo firmati dal Coro e Orchestra Amadeus. Venerdì 17 ottobre al Teatro Condominio di Gallarate, l’opera “Il Barbiere di Siviglia” ha registrato il tutto esaurito, conquistando il pubblico con una performance di eccellenza, sostenuta dalla collaborazione del gruppo industriale Fiamma, del Comune di Gallarate, delle associazioni Il Seme e Officina 025 e di numerosi istituti scolastici locali.

L’iniziativa ha avuto una duplice valenza: una formativa e didattica rivolta agli studenti e una artistico-solidale aperta all’intera comunità. Grazie al progetto “Ragazzi all’Opera”, oltre 600 studenti delle scuole medie di Gallarate hanno avuto l’opportunità di assistere gratuitamente alla rappresentazione mattutina, studiata appositamente per un pubblico giovane. L’obiettivo è stato avvicinare i ragazzi al mondo della lirica italiana, patrimonio immateriale dell’UNESCO dal 2023, attraverso un’esperienza di ascolto emozionale e consapevole. In serata, l’esecuzione integrale dell’opera con la partecipazione di un cast di ottimi cantanti, la regia di Filippo Pian Castiglioni e la direzione musicale del M°Marco Raimondi ha offerto a tutta la cittadinanza un’occasione di grande spettacolo. Il ricavato della serata è stato devoluto alle associazioni Il Seme e Officina 025, impegnate in progetti di inclusione e sostegno per ragazzi con disabilità e autismo, unendo così arte e solidarietà in un’unica esperienza significativa. L’evento ha rappresentato anche un momento speciale per il gruppo Fiamma, che come ricordato da Charles Pozzi in rappresentanza della famiglia fondatrice della storica azienda varesina, quest’anno celebra gli 80 anni di attività (1945-2025), confermando la propria leadership internazionale pur mantenendo saldamente le radici sul territorio locale.

Ma la musica di Amadeus non si è fermata a Gallarate. Sabato 18 ottobre alle ore 21 presso la Chiesa di San Lorenzo a Gorla Minore, il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus diretti dal m°Marco Raimondi hanno incantato il pubblico con il concerto “Lo Splendore del Dono”, un viaggio nella grande musica barocca ispirata alla vita di Cristo. L’evento, inserito nel progetto “30 giorni per donare” e sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, ha voluto sensibilizzare la comunità sul valore della filantropia oggi, combinando la bellezza musicale con un messaggio sociale di grande rilevanza. Entusiasta per l’iniziativa il parroco don Pierluigi Albricci che ha chiuso la serata con un messaggio dedicato al bisogno di una pace che oggi sembra progressivamente mancare e che la bellezza dell’arte e della musica possono contribuire ad ispirare.

I concerti, che hanno unito cultura, educazione e solidarietà, confermando l’importanza di iniziative che sappiano coniugare spettacolo e impegno sociale, fanno parte degli appuntamenti della Stagione Itinerari Musicali di Amadeus, sostenuta da Fondazione Comunitaria Ticino Olona, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Fondazione Cariplo. Per i prossimi eventi consultare il sito www.ensembleamadeus.org