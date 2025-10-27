Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Grande successo a Gallarate e Gorla Minore per il Coro e Orchestra Amadeus

I due appuntamenti di musica e beneficenza con il “Barbiere di Siviglia” e “Lo splendore del Dono" hanno fatto registrare dei "sold out"

Grande successo a Gallarate e Gorla Minore per il Coro e Orchestra Amadeus

Arte e solidarietà per il calendario culturale autunnale del Varesotto, con due appuntamenti di grande richiamo  firmati dal Coro e Orchestra Amadeus. Venerdì 17 ottobre al Teatro Condominio di Gallarate, l’opera “Il  Barbiere di Siviglia” ha registrato il tutto esaurito, conquistando il pubblico con una performance di eccellenza,  sostenuta dalla collaborazione del gruppo industriale Fiamma, del Comune di Gallarate, delle associazioni Il Seme e  Officina 025 e di numerosi istituti scolastici locali.

Galleria fotografica

Grande successo a Gallarate e Gorla Minore per il Coro e Orchestra Amadeus 4 di 12
Grande successo a Gallarate e Gorla Minore per il Coro e Orchestra Amadeus
Grande successo a Gallarate e Gorla Minore per il Coro e Orchestra Amadeus
Grande successo a Gallarate e Gorla Minore per il Coro e Orchestra Amadeus
Grande successo a Gallarate e Gorla Minore per il Coro e Orchestra Amadeus

L’iniziativa ha avuto una duplice valenza: una formativa e didattica  rivolta agli studenti e una artistico-solidale aperta all’intera comunità. Grazie al progetto “Ragazzi all’Opera”, oltre  600 studenti delle scuole medie di Gallarate hanno avuto l’opportunità di assistere gratuitamente alla  rappresentazione mattutina, studiata appositamente per un pubblico giovane. L’obiettivo è stato avvicinare i ragazzi  al mondo della lirica italiana, patrimonio immateriale dell’UNESCO dal 2023, attraverso un’esperienza di ascolto  emozionale e consapevole. In serata, l’esecuzione integrale dell’opera con la partecipazione di un cast di ottimi  cantanti, la regia di Filippo Pian Castiglioni e la direzione musicale del M°Marco Raimondi ha offerto a tutta la  cittadinanza un’occasione di grande spettacolo. Il ricavato della serata è stato devoluto alle associazioni Il Seme e  Officina 025, impegnate in progetti di inclusione e sostegno per ragazzi con disabilità e autismo, unendo così arte e  solidarietà in un’unica esperienza significativa. L’evento ha rappresentato anche un momento speciale per il gruppo  Fiamma, che come ricordato da Charles Pozzi in rappresentanza della famiglia fondatrice della storica azienda  varesina, quest’anno celebra gli 80 anni di attività (1945-2025), confermando la propria leadership internazionale  pur mantenendo saldamente le radici sul territorio locale. 

Ma la musica di Amadeus non si è fermata a Gallarate. Sabato 18 ottobre alle ore 21 presso la Chiesa di San Lorenzo  a Gorla Minore, il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus diretti dal m°Marco Raimondi hanno  incantato il pubblico con il concerto “Lo Splendore del Dono”, un viaggio nella grande musica barocca ispirata alla  vita di Cristo. L’evento, inserito nel progetto “30 giorni per donare” e sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del  Varesotto Onlus, ha voluto sensibilizzare la comunità sul valore della filantropia oggi, combinando la bellezza  musicale con un messaggio sociale di grande rilevanza. Entusiasta per l’iniziativa il parroco don Pierluigi Albricci che  ha chiuso la serata con un messaggio dedicato al bisogno di una pace che oggi sembra progressivamente mancare e  che la bellezza dell’arte e della musica possono contribuire ad ispirare. 

I concerti, che hanno unito cultura, educazione e solidarietà, confermando l’importanza di iniziative che sappiano  coniugare spettacolo e impegno sociale, fanno parte degli appuntamenti della Stagione Itinerari Musicali di  Amadeus, sostenuta da Fondazione Comunitaria Ticino Olona, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Fondazione  Cariplo. Per i prossimi eventi consultare il sito www.ensembleamadeus.org 

Francesco Mazzoleni
francesco.mazzoleni@varesenews.it
Sport e Malnate, passione e territorio per comunicare e raccontare emozioni
Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Ottobre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Grande successo a Gallarate e Gorla Minore per il Coro e Orchestra Amadeus 4 di 12
Grande successo a Gallarate e Gorla Minore per il Coro e Orchestra Amadeus
Grande successo a Gallarate e Gorla Minore per il Coro e Orchestra Amadeus
Grande successo a Gallarate e Gorla Minore per il Coro e Orchestra Amadeus
Grande successo a Gallarate e Gorla Minore per il Coro e Orchestra Amadeus

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.