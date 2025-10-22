Halloween Party a Ternate: una serata di divertimento e paura a Villa Leonardi

Venerdì 31 ottobre la Pro Loco e il Comitato Genitori festeggiano Halloween con un evento gratuito per grandi e piccoli

Una serata da brividi attende famiglie e bambini alla Villa Leonardi di Ternate. Venerdì 31 ottobre alle 18:00 comincia l’Halloween Party organizzato dalla Pro Loco e dal Comitato Genitori di Ternate. La miscela perfetta di allegria e mistero, un evento da vivere in compagnia (e ovviamente in costume) con cena a tema e l’immancabile “dolcetto o scherzetto”.

Dolcetto o scherzetto e cena da paura

La serata comincia alle 18:00, con il momento più atteso dai più piccoli: il “dolcetto o scherzetto” per le vie del paese.

Subito dopo, alle 19:00, è il momento di rifocillarsi con la cena preparata dai volontari. Un menù tutto autunnale con risotto alla zucca e salsiccia, risotto allo spritz, panzerotti, salamelle e patatine.

Un evento per tutti

L’Halloween Party di Ternate è un’iniziativa organizzata dalla Pro Loco e dal Comitato Genitori di Ternate con il sostegno dell’amministrazione comunale. Un evento pensato per bambini e famiglie, ma aperto a tutti coloro che vogliono vivere in allegria la giornata più spaventosa dell’anno. Per maggiori informazioni, è possibile consultare i profili social degli organizzatori (Facebook – Instagram)