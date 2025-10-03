Hamas accetta di liberare gli ostaggi tenuti a Gaza

In base a quanto ha affermato in un comunicato, Hamas avrebbe accettato di liberare tutti gli ostaggi israeliani che ancora teneva prigionieri a Gaza. La notizia è arrivata intorno alle 22 di venerdì 3 ottobre. Hamas avrebbe inoltre accettato anche alcuni degli altri punti del piano per Gaza proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale aveva dato ad Hamas tempo fino a domenica per dare una risposta.

«Il movimento – cita il documento rilasciato da Hamas – annuncia la propria disponibilità a liberare tutti gli ostaggi israeliani — vivi e deceduti — secondo il meccanismo di scambio previsto nella proposta del presidente Trump».

In base a quanto riportato da Reuters, Hamas avrebbe inoltre accettato di cedere l’amministrazione della Striscia di Gaza a un corpo indipendente palestinese (tecnocrati) basato sul consenso nazionale palestinese e col supporto arabo e islamico.

Nello stesso documento, Hamas si dichiara disponibile a trattare riguardo gli altri punti del piano per il cessate il fuoco proposto da Trump, ma la Casa Bianca non ha ancora fatto sapere se sarà disposta a discutere le condizioni con Hamas.