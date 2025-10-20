Il Ministro dell’Istruzione chiarisce: “Educazione al rispetto obbligatoria, niente stop all’educazione sessuale”
Giuseppe Valditara definisce “falsa” la tesi secondo cui il ddl sul consenso informato eliminerebbe l’educazione sessuale e spiega di non voler creare confusione sui generi
Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è intervenuto per chiarire i contenuti delle nuove Linee guida sull’educazione civica e le recenti polemiche sull’educazione sessuale nelle scuole.
«Le nuove Linee guida – ha spiegato Valditara – prevedono come obiettivi di apprendimento, dunque obbligatori, l’educazione alle relazioni e l’educazione al rispetto, verso chiunque e in particolare verso la donna. Chi oggi protesta non lo aveva mai previsto prima».
Secondo i dati raccolti dal Ministero attraverso un questionario inviato agli istituti superiori, il 90% delle scuole ha già avviato corsi di educazione alle relazioni e al rispetto, e nel 70% dei casi gli insegnanti hanno registrato miglioramenti nel comportamento degli studenti.
«Abbiamo stanziato oltre 3 milioni di euro per la formazione dei docenti, affidata a Indire, e altri 13 milioni per le attività in classe. Mai prima d’ora erano state destinate risorse simili a queste finalità» ha aggiunto Valditara, annunciando che i temi del rispetto, delle relazioni e dell’empatia entreranno anche nei nuovi programmi scolastici.
Sul tema dell’educazione sessuale, il Ministro ha voluto distinguere i piani: «I femminicidi non si combattono con l’educazione sessuale: nei Paesi del Nord Europa, dove si fa da decenni, i tassi di violenza sono più alti che in Italia. L’educazione sessuale è invece importante per far conoscere il corpo, proteggerlo dalle malattie sessualmente trasmissibili e sviluppare consapevolezza affettiva e biologica».
Valditara ha respinto come “falsa” la tesi secondo cui il ddl sul consenso informato eliminerebbe l’educazione sessuale. `«Al contrario – ha dichiarato – il testo conferma quanto previsto dalle Indicazioni nazionali. Nelle ore di scienze gli studenti continueranno a studiare le differenze sessuali, la pubertà, la riproduzione, il concepimento e i rischi legati alle malattie trasmissibili».
Il Ministro ha poi chiarito la posizione del Governo sul tema delle identità di genere: «Non intendiamo creare confusione nei bambini insegnando teorie secondo cui esisterebbero più generi oltre a quello maschile e femminile. L’articolo 30 della Costituzione affida ai genitori il compito di educare i figli: è giusto che siano loro a decidere se far frequentare ai propri ragazzi lezioni sull’identità di genere, dopo aver ricevuto adeguate informazioni sui contenuti».
Infine, Valditara ha ribadito che «le lezioni dovranno essere affidate a professionisti seri – psicologi, medici, docenti universitari – e non a associazioni ideologizzate che fanno propaganda nelle scuole. La riforma del consenso informato rappresenta un passo avanti nella cultura del rispetto, non un passo indietro».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.