Il Premio Nobel per la Pace va all’opposizione venezuelana María Corina Machado

Il Premio Nobel per la Pace 2025 è stato assegnato all’attivista e leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado, riconosciuta come simbolo di resistenza civile e impegno democratico in un Paese attraversato da oltre due decenni di crisi politica, economica e umanitaria. L’annuncio è arrivato da Oslo, durante la cerimonia ufficiale dell’Istituto Nobel norvegese, che ha definito Machado “una coraggiosa e impegnata paladina della pace, una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un’oscurità crescente”.

Secondo la motivazione diffusa dal Comitato, la leader venezuelana riceve il Nobel “per il suo instancabile lavoro nel promuovere i diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta nel perseguire una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia”. Con questo riconoscimento, il comitato ha voluto sottolineare la centralità dei valori di libertà e partecipazione civile in contesti autoritari, ricordando l’importanza delle battaglie non violente nella storia recente dell’America Latina.

María Corina Machado, ingegnere e fondatrice del movimento Vente Venezuela, è una delle figure più note e controverse della scena politica del suo Paese. Da anni si oppone al regime di Nicolás Maduro, difendendo apertamente la necessità di un cambiamento istituzionale ottenuto attraverso la mobilitazione pacifica e la pressione internazionale. Esclusa dalle elezioni presidenziali del 2024, ha continuato a invocare una transizione democratica, divenendo un punto di riferimento per l’opposizione interna e per la diaspora venezuelana sparsa nel mondo.