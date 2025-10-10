Il Premio Nobel per la Pace va all’opposizione venezuelana María Corina Machado
Secondo la motivazione diffusa dal Comitato, la leader venezuelana riceve il Nobel “per il suo instancabile lavoro nel promuovere i diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta nel perseguire una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia”
Il Premio Nobel per la Pace 2025 è stato assegnato all’attivista e leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado, riconosciuta come simbolo di resistenza civile e impegno democratico in un Paese attraversato da oltre due decenni di crisi politica, economica e umanitaria. L’annuncio è arrivato da Oslo, durante la cerimonia ufficiale dell’Istituto Nobel norvegese, che ha definito Machado “una coraggiosa e impegnata paladina della pace, una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un’oscurità crescente”.
Secondo la motivazione diffusa dal Comitato, la leader venezuelana riceve il Nobel “per il suo instancabile lavoro nel promuovere i diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta nel perseguire una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia”. Con questo riconoscimento, il comitato ha voluto sottolineare la centralità dei valori di libertà e partecipazione civile in contesti autoritari, ricordando l’importanza delle battaglie non violente nella storia recente dell’America Latina.
María Corina Machado, ingegnere e fondatrice del movimento Vente Venezuela, è una delle figure più note e controverse della scena politica del suo Paese. Da anni si oppone al regime di Nicolás Maduro, difendendo apertamente la necessità di un cambiamento istituzionale ottenuto attraverso la mobilitazione pacifica e la pressione internazionale. Esclusa dalle elezioni presidenziali del 2024, ha continuato a invocare una transizione democratica, divenendo un punto di riferimento per l’opposizione interna e per la diaspora venezuelana sparsa nel mondo.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.