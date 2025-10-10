Varese News

Il Premio Nobel per la Pace va all’opposizione venezuelana María Corina Machado

Secondo la motivazione diffusa dal Comitato, la leader venezuelana riceve il Nobel “per il suo instancabile lavoro nel promuovere i diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta nel perseguire una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia”

Il Premio Nobel per la Pace 2025 è stato assegnato all’attivista e leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado, riconosciuta come simbolo di resistenza civile e impegno democratico in un Paese attraversato da oltre due decenni di crisi politica, economica e umanitaria. L’annuncio è arrivato da Oslo, durante la cerimonia ufficiale dell’Istituto Nobel norvegese, che ha definito Machado “una coraggiosa e impegnata paladina della pace, una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un’oscurità crescente”.

Secondo la motivazione diffusa dal Comitato, la leader venezuelana riceve il Nobel “per il suo instancabile lavoro nel promuovere i diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta nel perseguire una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia”. Con questo riconoscimento, il comitato ha voluto sottolineare la centralità dei valori di libertà e partecipazione civile in contesti autoritari, ricordando l’importanza delle battaglie non violente nella storia recente dell’America Latina.

María Corina Machado, ingegnere e fondatrice del movimento Vente Venezuela, è una delle figure più note e controverse della scena politica del suo Paese. Da anni si oppone al regime di Nicolás Maduro, difendendo apertamente la necessità di un cambiamento istituzionale ottenuto attraverso la mobilitazione pacifica e la pressione internazionale. Esclusa dalle elezioni presidenziali del 2024, ha continuato a invocare una transizione democratica, divenendo un punto di riferimento per l’opposizione interna e per la diaspora venezuelana sparsa nel mondo.

Pubblicato il 10 Ottobre 2025
