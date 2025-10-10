“In sanità non funziona più niente”: i racconti dei lettori che devono prenotare una visita medica

Dopo l’intervista a La Materia del Giorno del Presidente delle Acli Provincia Filippo Cardaci, hanno scritto alcuni lettori per raccontare le difficoltà di ottenere una prestazione con il servizio Sanitario Nazionale.

Sig.ra Manuela

Perchè per beneficiare/usufruire del percorso di garanzia bisogna andare fisicamente al CUP poichè non esiste possibilità di mandare mail e/o chiamare?

E’ capitato a me. Avevo un problema per prenotare una visita poichè era impossibile viste le liste bloccate. Ho scritto a Regione Lombardia e la Regione ha inviato mail a me ed alla Sette Laghi dicendo di attivare il percorso di garanzia Il tutto con una tempistica veloce

Essendo io di Busto ho chiesto se era possibile prenotare via telefono o mail

La risposta è stata: no perchè la Regione Lombardia ci ha tagliato i fondi

Quindi tra andare e tornare da Varese e perdere tempo per la coda al CUP (geniale tra l’altro la scelta logistica di posizionamento degli uffici CUP!) ho prenotato privatamente

Non funziona piu’ niente

Il Sig. Francesco ci manda l’appuntamento ottenuto al Cup della Sette Laghi

Richiesta del 30 settembre 2025 per ecocolordoppler ai tronchi sovraortici a riposo e ecocolordoppler arterioso degli arti inferiori a riposo: prestazione il 10 dicembre 2026

Sig. Nicola

Sono un pensionato residente nel Varesotto, le pare normale che in provincia di Varese, Como, Milano Nord, Monza, non si riesca, oramai da più di un mese e mezzo a prenotare una visita oculistica in regime di convenzione col ssn regionale? niente fino al 2028 (cosi rispondono al cup e nei centri privati convenzionati) mentre in regime privatistico, accedendo alle liste dei medici, stilate da asst settelaghi , per esempio, basta una settimana, 10 giorni? ma i prezzi vanno da 150 a 200 euro, non tutti possiamo permettercelo.

Chi volesse segnalare la sua esperienza può scrivere a sanita@varesenews.it