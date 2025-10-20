Incidente in superstrada, lunga coda sulla 336 tra Cardano e Gallarate
L'incidente a metà pomeriggio, con pesanti ripercussioni fino alle 18
Un incidente stradale ha causato una lunghissima coda sulla superstrada 336 di Malpensa, tra gli svincoli di Cardano al Campo e Gallarate, direzione Milano.
Lo scontro è avvenuto all’altezza di Gallarate Sud, non ci sono stati feriti.
