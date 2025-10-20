Varese News

Incidente in superstrada, lunga coda sulla 336 tra Cardano e Gallarate

L'incidente a metà pomeriggio, con pesanti ripercussioni fino alle 18

Generico 20 Oct 2025

Un incidente stradale ha causato una lunghissima coda sulla superstrada 336 di Malpensa, tra gli svincoli di Cardano al Campo e Gallarate, direzione Milano.

Lo scontro è avvenuto all’altezza di Gallarate Sud, non ci sono stati feriti.

Pubblicato il 20 Ottobre 2025
