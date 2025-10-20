Incidente tra Solbiate Arno e Castronno: lunghe code in autostrada verso Varese

Lunghe code nella mattinata di lunedì 20 ottobre in A8 verso Varese. Un incidente, avvenuto verso le 10.15 nel tratto tra Solbiate Arno e Castronno e che ha coinvolto due auto, ha creato incolonnamenti e rallentato la viabilità verso il capoluogo.

Nello scontro sono stati coinvolte due uomini di 54 e 68 anni ma non risultano esserci feriti di grave entità.

Sul posto, oltre al personale sanitario della Sos di Mornago, è intervenuta la Polstrada per i rilievi del caso e la direzione del traffico.