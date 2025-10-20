Varese News

Incidente tra Solbiate Arno e Castronno: lunghe code in autostrada verso Varese

L'incidente ha coinvolto due auto ma non risultano esserci feriti gravi. Sul posto la Polstrada

Lunghe code nella mattinata di lunedì 20 ottobre in A8 verso Varese. Un incidente, avvenuto verso le 10.15 nel tratto tra Solbiate Arno e Castronno e che ha coinvolto due auto, ha creato incolonnamenti e rallentato la viabilità verso il capoluogo.

Nello scontro sono stati coinvolte due uomini di 54 e 68 anni ma non risultano esserci feriti di grave entità.

Sul posto, oltre al personale sanitario della Sos di Mornago, è intervenuta la Polstrada per i rilievi del caso e la direzione del traffico.

Pubblicato il 20 Ottobre 2025
