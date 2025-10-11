Intera famiglia muore in un incendio a Cornaredo, tre morti e 40 evacuati in un condominio

Un grave incendio in un condominio ha causato la morte di tre persone e l’evacuazione di almeno 40 persone a Cornaredo, centro a nord di Milano.

Nelle prime ore della notte tra venerdì e sabato, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Cairoli, per un incendio sviluppatosi in un appartamento al primo piano di un condominio di quattro piani.

Il rogo ha purtroppo causato il decesso di tre persone, i tre componenti di un nucleo famigliare (padre, madre e figlio). Quaranta residenti sono stati evacuati dallo stabile. Diciannove persone sono state controllate sul posto dal personale sanitario, mentre otto sono state trasportate in ospedale per accertamenti e cure.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con tre autopompe, un’autoscala, una autobotte, due furgoni di supporto e un funzionario tecnico. Tre vigili del fuoco sono rimasti leggermente feriti durante le operazioni di soccorso: uno di loro è stato trasportato in ospedale e successivamente dimesso.

Sono in corso accertamenti per determinare le cause dell’incendio.