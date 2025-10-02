La squadra Israel-Premier Tech non parteciperà alla Coppa Bernocchi e alla Tre Valli Varesine

Il team ciclistico Israel-Premier Tech ha deciso di non prendere parte alle imminenti gare di Coppa Bernocchi (6 ottobre) e Tre Valli Varesine (7 ottobre) che si correranno tra l’Altomilanese e il Varesotto.

Questa decisione arriva a seguito delle molteplici tensioni e proteste legate alla presenza della squadra nelle competizioni italiane, in un clima di forte contestazione per il coinvolgimento politico legato al conflitto israelo-palestinese.

Le società organizzatrici US Legnanese 1913 e Alfredo Binda, che promuovono rispettivamente la Coppa Bernocchi e la Tre Valli Varesine, hanno comunicato ufficialmente di prendere atto della scelta della squadra e hanno espresso il loro più assoluto rispetto per questa decisione.

La rinuncia segue l’esclusione della formazione israeliana dal Giro dell’Emilia, una decisione dettata da preoccupazioni di sicurezza pubblica dopo le minacce di proteste e blocchi della corsa. Quest’estate la squadra era stata fatto oggetto di proteste molto forti durante la recente Vuelta di Spagna dove i manifestanti erano riusciti a fermare la corsa e a costringere gli organizzatori a ridurre alcune tappe

Queste tensioni hanno influenzato anche il calendario autunnale delle gare italiane, con richieste e petizioni, come quella in Lombardia, che chiedono l’esclusione del team dalle competizioni in tutto il territorio regionale. La petizione era stata promossa da qualche giorno e aveva raccolto pià di mille sottoscrizioni.