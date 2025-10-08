La varesina Francesca Mentasti ancora in maglia azzurra: convocata per la 10 km di Trieste

Grande soddisfazione per l’atletica varesina: la mezzofondista Francesca Mentasti ha ricevuto la convocazione per rappresentare l’Italia nell’Incontro internazionale U23 di corsa su strada.

L’atleta varesina, allieva di Silvano Danzi e tesserata per la Pro Sesto Atletica Cernusco, farà parte della squadra azzurra che sfiderà i pari età internazionali sulla distanza dei 10 km, domenica 19 ottobre 2025 a Trieste.

L’appuntamento rientra nella terza edizione dell’Incontro internazionale U23 e si disputerà nell’ambito della celebre Corsa dei Castelli.

Francesca Mentasti è una delle quattro atlete selezionate dal DT per la competizione, affiancando Melissa Fracassini, Elena Ribigini e Laura Ribigini (queste ultime tre tutte dell’Atl. Arcs Cus Perugia). Un’occasione importante per la giovane varesina per mettersi alla prova in un contesto di alto livello e vestire con merito la maglia della Nazionale.