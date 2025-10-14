La ventesima edizione Busto Arsizio in Vinile «sarà XXL»

Al Salone del tessile due saloni, 35 stand e deejays per una giornata dedicata alla musica su supporto fisico: tra microsolchi, hi-fi, rarità discografiche e incontri con giornalisti musicali

Sarà una festa per festeggiare i tanti anni di solchi e copertine, di mani che sfogliano dischi e booklet, di musica che corre sul giradischi. Al Museo del Tessile di Busto Arsizio la passione per il vinile riempie le Sale Gemelle domenica 19 ottobre, dalle 10 alle 18, con la ventesima edizione di Busto Arsizio in Vinile, promossa dall’Associazione 33&45 con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio.

In due saloni si alternano 35 espositori: dischi, CD, libri, hi-fi, poster, rarità e gadget. I giradischi non smettono mai di suonare, e il pubblico si muove tra stand e banconi seguendo il ritmo delle puntine. Ogni tavolo è una collezione di memorie: una copertina dei Clash, un 45 giri dei Pooh, un vinile colorato di Bowie.

Tra gli appuntamenti, la presentazione del volume Live Aid – Il juke-box globale compie 40 anni (Arcana Edizioni), con Angelo De Negri e Aldo Pedron (ospiti a inizio ottobre anche a Materia), fissata alle 11.30 e alle 16.00.

Fuori dalle sale, il profumo del caffè e quello del malto: l’area food & drink resta attiva per tutta la giornata, insieme al beer corner Vetra, che accompagna gli ascolti con un bicchiere e qualche chiacchiera di musica.