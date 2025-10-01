L’amministrazione di Olgiate Olona ricorda Pietro Galli, “custode della memoria locale”

Si terranno giovedì 2 ottobre alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Solbiate Olona, i funerali di Pietro Galli, l’architetto scomparso a 86 anni. Con il suo lavoro ha lasciato segni che ancora oggi raccontano storie di comunità: piazze, monumenti, parchi, piani urbanistici che hanno dato forma al territorio.

E anche l’amministrazione comunale di Olgiate Olona ha espresso un profondo cordoglio per la recente scomparsa.

“Pietro Galli, architetto e amministratore, è venuto a mancare all’età di 86 anni lasciando una profonda impronta nella comunità della Valle Olona e non solo. Il suo lavoro e la sua dedizione alla storia, alla cultura e alla bellezza del territorio lo rendono una figura esemplare da ricordare con stima e riconoscenza”, si legge in un comunicato

“Di grande impatto il suo impegno per la comunità. Ha contribuito alla progettazione e realizzazione di piazze, monumenti e parchi come luoghi di incontro e memoria condivisa, luoghi che, grazie alla sua creatività e sensibilità, continuano a raccontare la storia delle comunità locali. Gli strumenti urbanistici da lui progettati hanno inciso concretamente sullo sviluppo e sul benessere della zona.

Altrettanto notevole il valore umano e civile che lo ha contraddistinto.

Oltre alla sua produzione professionale, Galli si è distinto per l’impegno pubblico: ricoprì ruoli amministrativi come consigliere e assessore all’urbanistica nel 1979-80 a Olgiate Olona dove è stato eletto consigliere alla fine anni ’70 fino al 1999. Uomo di grande rettitudine e levatura morale era animato da una profonda attenzione per la memoria collettiva e la storia sociale, da solidi principi d’animo in consiglio comunale, oratore appassionato, apprezzato compagno e stimato “avversario”.”

“La comunità di Olgiate Olona saluta Pietro Galli come cittadino esemplare – conclude il comunicato -. Le sue opere e suoi atti rimarranno testimoni del suo amore per la bellezza, la storia e la gente, la sua espressione sociale un invito costante a non dimenticare l’importanza del senso di appartenenza e dello sviluppo sostenibile e umano del territorio.

Pietro Galli sarà ricordato non solo per ciò che ha costruito, ma per il modo in cui ha saputo essere guida, custode e promotore della memoria e dell’identità”.