Addio a Pietro Galli, l’architetto che ha “disegnato” la Valle Olona

La Valle Olona saluta l’architetto Pietro Galli, scomparso a 86 anni. Con il suo lavoro ha lasciato segni che ancora oggi raccontano storie di comunità: piazze, monumenti, parchi, piani urbanistici che hanno dato forma al territorio.

«Cittadino esemplare, artista sensibile, amante della Cultura e della Storia» lo ha definito il sindaco di Solbiate Olona Lucio Ghioldi, ricordando il restauro della chiesa del Sacro Cuore, il Monumento ai Partigiani, il Parco della Memoria e il progetto per piazza San Gervaso. «La sua creatività, sempre al servizio della comunità – ha sottolineato – ha saputo trasformare spazi e idee in luoghi di incontro e bellezza».

Oltre ai restauri, Galli ha firmato anche strumenti urbanistici che hanno inciso sullo sviluppo della zona: il piano regolatore di Cairate e Uboldo, i piani commerciali di Fagnano e Gorla Maggiore, il Piano di edilizia popolare del quartiere Sant’Anna a Busto Arsizio. Una carriera maturata anche accanto all’architetto Augusto Spada, con cui condivideva la passione per la storia locale.

L’impegno civile lo aveva portato a ricoprire incarichi amministrativi: fu consigliere e assessore a Olgiate Olona, poi assessore all’urbaniistica e alla cultura a Solbiate. Un lavoro costante, intrecciato con l’attenzione per la memoria collettiva: il sindaco ha ricordato anche «il sogno di intitolare la storica scaletta solbiatese alle operaie del Cotonificio».

I funerali saranno celebrati giovedì 2 ottobre alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Solbiate Olona, preceduti dal rosario alle 9.15.

(Foto di Matteo Colombo)