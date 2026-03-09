Per SolbiaTeatro 2026 in scena i “Pompieri in tacchi a spillo”

La storica Filodrammatica Paolo Ferrari di Busto Arsizio sarà protagonista sabato 14 marzo con la commedia in due atti che affronta con ironia e leggerezza il tema delle unioni civili

Sabato 14 marzo, alle ore 21.00, il Centro Socio-Culturale di Solbiate Olona ospiterà il terzo appuntamento della quattordicesima edizione di “SolbiaTeatro 2026”. Protagonista della serata sarà la Filodrammatica Cittadina “Paolo Ferrari” di Busto Arsizio, che porterà in scena la commedia brillante in due atti intitolata «Pompieri in tacchi a spillo», scritta da Eva De Rosa per la regia di Vincenzo D’Alesio.

Una trama tra equivoci e risate

Lo spettacolo racconta la storia paradossale di due vigili del fuoco che, per riuscire a riscuotere i soldi di una polizza assicurativa, decidono di fingersi una coppia di fatto. La situazione, già di per sé precaria, degenera in una serie di equivoci e gag quando i protagonisti si trovano costretti a mantenere la finzione di fronte a parenti, colleghi e autorità, dando vita a una narrazione serrata e divertente.

Temi attuali e riflessione

Nonostante il tono leggero e la scrittura frizzante, il testo offre diversi spunti di riflessione. Attraverso l’espediente della commedia, vengono toccati temi profondi come il valore dell’amicizia e, più indirettamente, la realtà delle unioni civili. L’obiettivo della compagnia è quello di intrattenere il pubblico con una morale di fondo che invita a guardare oltre i pregiudizi, mantenendo sempre un ritmo teatrale incalzante.

Il cast e la produzione

Sul palco di via dei Patrioti si muoverà un cast numeroso composto da Gianni Digilio, Anna De Filippo, Giuseppe Cacopardo, Mariano Manganella, Vincenzo D’Alesio, Simona Renzullo, Teresa Vassallucci, Isabella Santoriello e Nazario Balzano. La parte tecnica è affidata a Simone D’Alesio, mentre le scene portano la firma di Vincenzo D’Alesio e Mariano Manganella.

Informazioni e biglietti

L’evento, organizzato dall’associazione “Fuori dalle Quinte” con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Solbiate Olona, prevede un biglietto d’ingresso a posto unico di 10 euro. Per ricevere ulteriori informazioni o per procedere con le prenotazioni, è possibile scrivere all’indirizzo email info@fuoridallequinte.it.