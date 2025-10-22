L’aula del Senato ricorda  Antonio Tomassini “un uomo che ha dedicato la vita alla salute degli italiani”

Si è svolta in Aula al Senato una seduta commemorativa in memoria di Antonio Tomassini, politico e medico che per quattro legislature ha rappresentato il territorio lombardo a Palazzo Madama. Nato il 1° dicembre 1943, e scomparso il 13 ottobre 2025, Tomassini è stato eletto senatore fra la XIII e la XVI legislatura, distinguendosi come presidente della 12ª Commissione permanente Igiene e Sanità.

Il ricordo è spettato a Ignazio La Russa che ha sottolineato il senso di una perdita personale e istituzionale, per un uomo che ha saputo unire passione civile, competenza medica e coerenza politica.

«Non è per me una normale, purtroppo sempre triste, ma normale commemorazione di un collega scomparso, è qualcosa di più – ha detto La Russa –. Tomassini era un uomo che si è dedicato, prima nella professione e poi nella lunga attività politica, alla salute degli italiani. Lo ha fatto con una passione incredibile».

Commosso anche il ricordo personale: «Non è una commemorazione asettica. Tomassini ha fatto nascere mia nuora e ha contribuito a far nascere la mia nipotina maggiore. Per me era quasi uno di famiglia».

La Russa ha infine voluto sottolineare il legame di Tomassini con il territorio varesino, dove fu fondatore e militante di Forza Italia. Alla fine dell’intervento, l’Aula ha osservato un momento di raccoglimento, “con grande affetto, rispetto e gratitudine”.

Anche il senatore varesino Alessandro Alfieri ha voluto esprimere il suo cordoglio in seguito alla scomparsa di Antonio Tomassini, colonna della politica locale e protagonista di lungo corso della sanità pubblica italiana. «Siamo profondamente colpiti dalla improvvisa scomparsa di Antonio Tomassini. Per anni punto di riferimento politico della Provincia di Varese, che ha rappresentato con impegno e competenza nel suo lungo percorso da Senatore della Repubblica» ha dichiarato Alfieri.

Rivolgendosi ai familiari e a quanti lo hanno conosciuto, Alfieri ha aggiunto: «In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con affetto e vicinanza alla sua famiglia. Sono certo che nei prossimi giorni, anche in Senato, avremo modo di ricordarlo come merita».