Saronno
Libri in piazza per sostenere Saronno Point
Sabato 11 ottobre torna in piazza Libertà il mercatino dei libri usat dell’associazione saronnese
11 Ottobre 2025
Sabato 11 ottobre dalle 9 alle 18 i volontari dell’associazione Saronno Point saranno in piazza Libertà con il mercatino dei libri usati.
Si tratta di libri donati da privati e aziende con cui l’associazione sostiene le attività di supporto e accompagnamento a favore dei malati oncologici e delle altre attività organizzate a della città di Saronno.
Foto di Lynn Greyling da Pixabay
10 Ottobre 2025