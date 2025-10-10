Varese News

Tempo Libero

Saronno

Libri in piazza per sostenere Saronno Point

Sabato 11 ottobre torna in piazza Libertà il mercatino dei libri usat dell’associazione saronnese

Generico 06 Oct 2025
Sagre, Fiere e Feste

11 Ottobre 2025

Sabato 11 ottobre dalle 9 alle 18 i volontari dell’associazione Saronno Point saranno in piazza Libertà con il mercatino dei libri usati.

Si tratta di libri donati da privati e aziende con cui l’associazione sostiene le attività di supporto e accompagnamento a favore dei malati oncologici e delle altre attività organizzate a della città di Saronno.

Foto di Lynn Greyling da Pixabay

10 Ottobre 2025
di

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.