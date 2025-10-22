“Luci a Masnago”: Moody in odor di taglio, l’ipotesi 6+6. Federico Pisanti ospite del giorno

Sarà Federico Pisanti l’ospite speciale della quarta puntata di “Luci a Masnago”, il programma di Radio Materia dedicato alla Pallacanestro Varese in onda – in diretta – giovedì 23 ottobre a partire dalle ore 14. Lo speaker ufficiale biancorosso sarà protagonista della rubrica “Gente di Masnago” e ci racconterà il suo lavoro e il suo rapporto con il palazzetto.

La puntata però si intitolerà “Grattuggiato Reggiano”, un titolo ispirato alla ripassata presa dalla Openjobmetis a Reggio Emilia domenica scorsa. Grattuggiato è innanzitutto Stefan Moody, playmaker sull’orlo del taglio dopo l’ennesima prestazione incolore (Varese è ufficialmente alla ricerca di un sostituto). Grattuggiato è anche il mercato estivo biancorosso, con la società che sta pensando di passare alla formula del 6+6 sulla quale però ci sarà da discutere.

Ne parleranno in studio i conduttori di “Luci a Masnago”, Francesco Brezzi, Matteo Bettoni e Damiano Franzetti che proporranno anche le altre consuete rubriche della trasmissione. Dalla presentazione del match con Trento allo spazio “capsula del tempo” dedicata ai ricordi passati fino al compleanno del giorno. Come di consueto raccogliamo i messaggi degli ascoltatori che saranno letti o trasmessi in diretta: per inviarli via WhatsApp – scritto ma anche in forma vocale – potate utilizzare il numero 353-4848857.

