Stefan Moody ha le ore contate: la Openjobmetis cerca un playmaker
Cifre imbarazzanti, atteggiamento stralunato, contratto pesante: il regista americano vicinissimo al taglio. Ipotesi Iroegbu che però ha costi alti
Sette punti in tre partite, 2 su 19 complessivo al tiro, 0 su 11 da 3 punti, qualche guizzo solo da assist (12) e palle recuperate (8, con 7 perse). Sono i numeri di Stefan Moody dopo i primi incontri ufficiali in Serie A, cifre cui vanno aggiunte anche la fatica dimostrata nel guidare la squadra e le difficoltà difensive contro i pari ruolo.
E se questo non bastasse, c’è anche un atteggiamento che – almeno osservando da bordo campo – è a metà tra lo stralunato e il fuori contesto. Basti ripensare a quanto avvenuto a Reggio Emilia quando Moody – chiamato da Kastritis per sostituire Librizzi – si è fatto trovare senza la canotta da gioco addosso. O quando, al rientro dall’intervallo lungo, è arrivato in ritardo (insieme a Nkamhoua), fuori tempo per essere schierato nel quintetto di rientro. Tutta la squadra – va detto – si è fermata a lungo negli spogliatoi rientrando all’ultimo ma il play e il finlandese ci hanno messo un attimo di più, non proprio un segnale di attenzione.
Tutto questo per dire che, a fronte della difesa d’ufficio di Kastritis («Non punto il dito contro un singolo, siamo una squadra») per il treccioluto regista americano l’esperienza varesina pare agli sgoccioli. E il «Whatever it takes» alla Mario Draghi pronunciato dallo stesso allenatore greco in risposta a VareseNews è significativo: la Openjobmetis farà tutto quel che può per cambiare una rotta che dopo tre giornate appare già molto complicata.
Non si esclude che già nella giornata di martedì il playmaker venga messo fuori squadra dalla società biancorossa che nel frattempo sta esaminando il mercato. Il nome che a prima vista pare più calzante è quello di Ike Iroegbu, 30enne americano-nigeriano di 1,90 già passato con buoni risultati da Treviso nel 2022-23 e poi rimasto due anni a Girona, nel massimo campionato spagnolo. Iroegbu ha iniziato la stagione a Valencia (anche in Eurolega), ha vinto la Supercoppa iberica ed è libero perché il suo contratto terminava il 16 ottobre visto che era stato preso per sopperire ad alcuni infortuni.
Il problema è che lo stipendio richiesto dal play ex trevigiano è superiore (del 50%?) a quanto percepito da Moody che già non aveva firmato a prezzo di saldo, anzi: si parla di circa 20mila dollari al mese per il numero 42, ovvero 17.200 euro circa al cambio attuale. Ciò significa che la Pallacanestro Varese per andare su di lui dovrebbe già allargare i cordoni della borsa, ma se «Whatever it takes» deve essere, «Whatever it takes» sia. Al più presto, perché la situazione appare già compromessa con l’assetto attuale.
DAL PARQUET – Ascolta la terza puntata del nostro podcast pubblicato dopo ogni partita della Openjobmetis. Pagelle, sala stampa, il momento decisivo e il punto tecnico su quanto avvenuto in campo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.