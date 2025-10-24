Martedì 28 incontro con il Cardinale Pierbattista Pizzaballa in Consiglio regionale

Il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, martedì 28 ottobre interverrà nell’Aula del Consiglio regionale collegato in videoconferenza da Gerusalemme.

L’evento si aprirà alle ore 10 con i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio regionale Federico Romani, cui seguirà alle ore 10.30 l’intervento del Cardinale.

Alle ore 11.15 l’Assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso relazionerà sull’azione di Regione Lombardia in merito ai bambini provenienti da Gaza, mentre alle ore 11.30 il Sottosegretario regionale alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo presenterà i progetti di emergenza, cooperazione e aiuto umanitario a favore della popolazione civile nella striscia di Gaza.

L’iniziativa è promossa dal Consiglio regionale della Lombardia in collaborazione con l’Associazione Consiglieri Regionali e con l’Intergruppo consiliare di sostegno alle popolazioni di Gaza e Cisgiordania, costituitosi il 1 luglio di quest’anno e al quale partecipano numerosi rappresentanti dei gruppi di maggioranza e minoranza: con uno specifico ordine del giorno approvato durante l’Assestamento di Bilancio, l’Intergruppo aveva chiesto l’istituzione di un fondo necessario a finanziare azioni concrete per l’emergenza umanitaria a Gaza e in Cisgiordania.

(foto: https://press.vatican.va/)