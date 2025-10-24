Musica e sorrisi all’oratorio di Orago con il Gruppo Amicizia di Gorla Minore
Esibizione musicale per anziani e disabili organizzata dalla Cooperativa Codess: emozioni e partecipazione a Orago
Mattinata di musica e condivisione all’oratorio di Orago, dove il salone in via De Gasperi ha ospitato un evento speciale venerdì 24 ottobre. Protagonisti i ragazzi e le ragazze del Gruppo Amicizia di Gorla Minore, che si sono esibiti per gli ospiti del Centro Diurno Anziani “Don Ghiringhelli” di Orago e della Comunità disabili “Villa Comerio” di Busto Arsizio. L’iniziativa, promossa dalla Cooperativa Sociale Codess, ha portato sul palco circa venti giovani del Gruppo Amicizia, diretti dal Maestro Roberto Pecorari. L’esibizione, durata un’ora e mezza, ha alternato momenti di commozione e divertimento, regalando al pubblico un’occasione di serenità e coinvolgimento. «È sempre bello creare momenti – sottolinea la Coordinatrice del Centro Anziani, dottoressa Manuela Radin – che regalano sorrisi ed emozioni sincere. Ringrazio davvero di cuore i musicisti del Gruppo Amicizia».
A rendere ancora più significativo l’incontro la presenza degli operatori dei tre servizi coinvolti, che hanno accompagnato gli ospiti durante l’evento. Tra i presenti anche don Jacopo Speroni, parroco di Orago, che ha voluto salutare personalmente i partecipanti, sottolineando l’importanza della condivisione.
