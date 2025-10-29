Nuove funzioni sull’App RelaxBanking: gestione e sicurezza migliorate per la CartaBCC

L’app RelaxBanking si arricchisce di nuove funzionalità pensate per offrire un’esperienza ancora più completa e personalizzata agli utenti della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate. Il nuovo aggiornamento introduce strumenti avanzati per la gestione della CartaBCC, permettendo di controllarne l’utilizzo in modo dettagliato e trasparente, anche sotto il profilo ambientale.

Una delle principali novità è la funzione “Gestione Spendibilità”, accessibile direttamente dalla sezione “Le tue carte”. Da qui è possibile bloccare o sbloccare i prelievi agli sportelli ATM, impostare limiti di spesa per gli acquisti online, abilitare o disabilitare categorie merceologiche e definire le aree geografiche in cui la carta può essere utilizzata. Una serie di opzioni pensate per adattare l’uso della carta alle proprie abitudini, migliorando il controllo e riducendo il rischio di utilizzi indesiderati.

L’aggiornamento dell’app porta anche più trasparenza nella gestione delle operazioni in valuta estera. Nella pagina di dettaglio di ogni transazione effettuata all’estero, ora è possibile visualizzare l’importo originale, la valuta utilizzata, il tasso di cambio applicato e le eventuali commissioni. Un’informazione utile per comprendere meglio il costo reale di ogni acquisto effettuato fuori dall’area euro.

La nuova versione di RelaxBanking guarda anche alla sostenibilità. Per ogni transazione viene stimata l’emissione di CO₂ prodotta, offrendo così all’utente una visione del proprio impatto ambientale legato ai consumi. In più, l’app fornisce suggerimenti personalizzati per aiutare a orientarsi verso scelte più ecologiche e consapevoli, inserendo così il tema della responsabilità ambientale anche nella quotidianità delle spese.

Anche il processo di rinnovo della CartaBCC diventa più semplice. Gli utenti possono ora gestire direttamente dall’app la pre-attivazione della nuova carta, verificare lo stato del processo e ricevere notifiche sia in vista della scadenza sia per confermare l’attivazione della carta rinnovata. Tutto viene gestito in pochi passaggi digitali, senza bisogno di attese o contatti con la filiale.

Le nuove funzionalità sono già attive e disponibili per tutti gli utenti. Basta accedere all’app RelaxBanking, da web o da smartphone, per iniziare a esplorare i nuovi strumenti messi a disposizione dalla BCC di Busto Garolfo e Buguggiate.