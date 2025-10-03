Ottobre Caldanese 2025: un mese di ortocultura sostenibile, sociale e inclusiva a Cocquio Trevisago
Grazie alla collaborazione con l’Az. Agricola Capre e Cavoli, i partecipanti potranno cimentarsi nell’arte casearia: ore 14.00 estrazione della cagliata e ore 15.30 estrazione della ricotta
Torna anche quest’anno l’Ottobre Caldanese, l’appuntamento che ogni domenica di ottobre (dalle 10.00 alle 18.00) animerà Caldana – Cocquio Trevisago organizzata da SOMS Caldana. Un’iniziativa che unisce natura, tradizioni e comunità, e in cui Dikuntu ODV parteciperà, per raccogliere fondi per il recupero e ristrutturazione dell’ l’ex Asilo della Porta, in via Roma 39. , con attività, laboratori ed eventi dedicati all’orto cultura sostenibile, sociale e inclusive.
«Il nostro progetto “Diamo Asilo alla Cultura Rurale ” aderisce alla campagna 30 giorni per donare della Fondazione Comunitaria del Varesotto, il mese dedicato alla filantropia in provincia di Varese», spiegano gli organizzatori.
Il programma propone esperienze pratiche e conviviali, con l’obiettivo di riscoprire antichi saperi e rafforzare i legami tra persone e territorio.
Domenica 5 ottobre – Laboratorio del formaggio
Grazie alla collaborazione con l’Az. Agricola Capre e Cavoli, i partecipanti potranno cimentarsi nell’arte casearia: ore 14.00 estrazione della cagliata e ore 15.30 estrazione della ricotta.
Domenica 19 ottobre – Fermentati
Un laboratorio introduttivo alla fermentazione come tecnica di conservazione naturale, con tre sessioni: ore 11.00, 14.30 e 16.00. Un dono che vale doppio Grazie alla Fondazione Comunitaria del Varesotto – ente filantropico, ogni donazione a favore del recupero dell’ex Asilo e di Dikuntu ODV sarà raddoppiata. Un’opportunità straordinaria per sostenere un progetto che restituisce alla comunità uno spazio condiviso e vitale. Le donazioni sono detraibili e si possono effettuare tramite QR code o presso il banchetto dedicato durante gli eventi.
Dikuntu ODV invita soci, cittadini e amici a partecipare attivamente e a contribuire a questa rinascita comunitaria: perché l’unione fa la forza!
Info e contatti Dikuntu ODV – via Roma 39, Cocquio Trevisago (VA) dikuntu@gmail.com Rosa Bricchi: +39 347 4347538
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.