Ottobre Caldanese 2025: un mese di ortocultura sostenibile, sociale e inclusiva a Cocquio Trevisago

Torna anche quest’anno l’Ottobre Caldanese, l’appuntamento che ogni domenica di ottobre (dalle 10.00 alle 18.00) animerà Caldana – Cocquio Trevisago organizzata da SOMS Caldana. Un’iniziativa che unisce natura, tradizioni e comunità, e in cui Dikuntu ODV parteciperà, per raccogliere fondi per il recupero e ristrutturazione dell’ l’ex Asilo della Porta, in via Roma 39. , con attività, laboratori ed eventi dedicati all’orto cultura sostenibile, sociale e inclusive.

«Il nostro progetto “Diamo Asilo alla Cultura Rurale ” aderisce alla campagna 30 giorni per donare della Fondazione Comunitaria del Varesotto, il mese dedicato alla filantropia in provincia di Varese», spiegano gli organizzatori.

Il programma propone esperienze pratiche e conviviali, con l’obiettivo di riscoprire antichi saperi e rafforzare i legami tra persone e territorio.

Domenica 5 ottobre – Laboratorio del formaggio

Grazie alla collaborazione con l’Az. Agricola Capre e Cavoli, i partecipanti potranno cimentarsi nell’arte casearia: ore 14.00 estrazione della cagliata e ore 15.30 estrazione della ricotta.

Domenica 19 ottobre – Fermentati

Un laboratorio introduttivo alla fermentazione come tecnica di conservazione naturale, con tre sessioni: ore 11.00, 14.30 e 16.00. Un dono che vale doppio Grazie alla Fondazione Comunitaria del Varesotto – ente filantropico, ogni donazione a favore del recupero dell’ex Asilo e di Dikuntu ODV sarà raddoppiata. Un’opportunità straordinaria per sostenere un progetto che restituisce alla comunità uno spazio condiviso e vitale. Le donazioni sono detraibili e si possono effettuare tramite QR code o presso il banchetto dedicato durante gli eventi.

Dikuntu ODV invita soci, cittadini e amici a partecipare attivamente e a contribuire a questa rinascita comunitaria: perché l’unione fa la forza!

Info e contatti Dikuntu ODV – via Roma 39, Cocquio Trevisago (VA) dikuntu@gmail.com Rosa Bricchi: +39 347 4347538