Pellicini (FdI): “Al via alla Camera la riforma dell’ordinamento forense per restituire centralità alla professione di avvocato”

Ha preso il via oggi alla Camera, in Commissione Giustizia, l’esame della riforma dell’ordinamento forense.

«L’obiettivo è quello di restituire centralità e prestigio alla professione di avvocato rafforzandone i principi di libertà, indipendenza e dignità sociale, e a rendere più attrattivo l’accesso alla professione per le nuove generazioni – spiega il deputato luinese di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini, componente della Commissione – La riforma affronta temi di grande rilievo per il sistema giustizia: dall’equo compenso alla formazione continua, dalla disciplina delle specializzazioni e delle società tra avvocati, fino alla riorganizzazione degli ordini forensi e del Consiglio Nazionale Forense».

«Un’attenzione particolare è rivolta alla valorizzazione del ruolo dell’avvocato, quale custode dello stato di diritto e quindi di un principio fondamentale della civiltà occidentale – conclude Pellicini – L’obiettivo è quello di lavorare in Commissione con il massimo impegno per giungere ad una rapida approvazione di questo importante provvedimento».