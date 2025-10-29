Varese News

Italia/Mondo

Pellicini (FdI): “Al via alla Camera la riforma dell’ordinamento forense per restituire centralità alla professione di avvocato”

Il deputato luinese di Fratelli d'Italia Andrea Pellicini, componente della Commissione Giustizia alla Camera commenta l'avvio della discussione sulla riforma

Generico 06 Jan 2025

Ha preso il via oggi alla Camera, in Commissione Giustizia, l’esame della riforma dell’ordinamento forense.

«L’obiettivo è quello di restituire centralità e prestigio alla professione di avvocato rafforzandone i principi di libertà, indipendenza e dignità sociale, e a rendere più attrattivo l’accesso alla professione per le nuove generazioni – spiega il deputato luinese di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini, componente della Commissione – La riforma affronta temi di grande rilievo per il sistema giustizia: dall’equo compenso alla formazione continua, dalla disciplina delle specializzazioni e delle società tra avvocati, fino alla riorganizzazione degli ordini forensi e del Consiglio Nazionale Forense».

«Un’attenzione particolare è rivolta alla valorizzazione del ruolo dell’avvocato, quale custode dello stato di diritto e quindi di un principio fondamentale della civiltà occidentale – conclude Pellicini – L’obiettivo è quello di lavorare in Commissione con il massimo impegno per giungere ad una rapida approvazione di questo importante provvedimento».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 29 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.