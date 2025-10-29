Pellicini (FdI): “Al via alla Camera la riforma dell’ordinamento forense per restituire centralità alla professione di avvocato”
Il deputato luinese di Fratelli d'Italia Andrea Pellicini, componente della Commissione Giustizia alla Camera commenta l'avvio della discussione sulla riforma
Ha preso il via oggi alla Camera, in Commissione Giustizia, l’esame della riforma dell’ordinamento forense.
«L’obiettivo è quello di restituire centralità e prestigio alla professione di avvocato rafforzandone i principi di libertà, indipendenza e dignità sociale, e a rendere più attrattivo l’accesso alla professione per le nuove generazioni – spiega il deputato luinese di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini, componente della Commissione – La riforma affronta temi di grande rilievo per il sistema giustizia: dall’equo compenso alla formazione continua, dalla disciplina delle specializzazioni e delle società tra avvocati, fino alla riorganizzazione degli ordini forensi e del Consiglio Nazionale Forense».
«Un’attenzione particolare è rivolta alla valorizzazione del ruolo dell’avvocato, quale custode dello stato di diritto e quindi di un principio fondamentale della civiltà occidentale – conclude Pellicini – L’obiettivo è quello di lavorare in Commissione con il massimo impegno per giungere ad una rapida approvazione di questo importante provvedimento».
