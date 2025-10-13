Samarate, scontro tra due auto alla rotonda di Verghera: tre giovani in ospedale
L'incidente alla rotonda vicino alla Lidl nella serata di domenica
Incidente stradale nella sera di domenica 12 ottobre a Samarate, in località Verghera. Intorno alle 21.30, due auto si sono scontrate alla rotonda di via Montegrappa, nei pressi della Lidl.
Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre persone: un ragazzo di 19 anni, una donna di 29 e un uomo di 32. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con due ambulanze della Croce Rossa di Gallarate .
Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, i feriti sono stati trasportati in ospedale, smistati tra i pronto soccorso di Busto e di Gallarate. Hanno riportato ferite ma non sono in gravi condizioni.
I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Busto Arsizio.
