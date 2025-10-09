“Spingi, Corri, Cammina”: a Busto Arsizio una giornata di festa e inclusione

Grande giornata di festa, integrazione e condivisione a Busto Arsizio in occasione di “Spingi, corri, cammina 2025!“. L’evento, promosso dall’AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici), invita a far festa con tutte le Sezioni AIAS della Lombardia, offrendo un ricco programma di attività culturali, sportive e musicali.

L’appuntamento è fissato per sabato 11 ottobre 2025, dalle ore 9:30 alle ore 18:00 , presso il Museo del Tessile in Via Alessandro Volta, 6, a Busto Arsizio (VA). L’ingresso alla manifestazione è libero.

Una Giornata Ricca di Musica e Sport Inclusivo

La giornata si aprirà alle 9:30 con l’accoglienza dei partecipanti e la colazione insieme, seguita dall’apertura degli stand alle 9:45. I saluti istituzionali (con la partecipazione di rappresentanti di Governo Italiano, Regione Lombardia e Comune di Busto Arsizio) daranno il via ufficiale alle 10:00.

Tra le numerose attività previste per la mattina, spiccano:

Sport Inclusivo: Si potrà provare il Golf inclusivo, a cura di Golf Green Monza, e partecipare a una sessione di Zumba kids.

Musica e Danza: La mattinata in musica (dalle 10:15) vedrà una lezione aperta di danza con il Corpo di Ballo “Angeli sulle punte” e il concerto dell’Orchestra del Liceo Artistico e Musicale-Coreutico “Candiani Bausch” di Busto Arsizio. Sarà inoltre disponibile un angolo musicale a “libero uso” per esplorare suoni e ritmi.

Il Corteo, la Condivisione e la Cucina Tipica

Alle 13:00 è previsto il pranzo, con la distribuzione di specialità locali e non solo:

Piatti Tradizionali: Saranno serviti la Polenta e Bruscitt, piatto tipico bustocco, e la Bruschetta e Luganega, con la collaborazione di AIAS Città di Monza.

Dolci e Opzioni: Saranno disponibili opzioni vegetariane e dolci offerti dai Panettieri e Pasticceri della città.

Nel pomeriggio, alle 13:45, sarà possibile prendere parte a una visita guidata al Museo del Tessile (previa prenotazione in mattinata).

Il momento clou della manifestazione sarà alle 14:45 con la partenza del corteo “Spingi, corri, cammina“: una passeggiata lungo le vie del Centro di Busto Arsizio, animata dalla partecipazione dei figuranti storici di Cazzago San Martino e da intermezzi musicali itineranti.

La giornata si concluderà con un pomeriggio musicale (15:45) a cura dell’Accademia della Franciacorta, con l’esibizione di Fabio Italia (AIAS Varese Music) , e con il momento di dialogo “Testimonianze in dialogo” (16:30), in cui diverse sezioni AIAS (tra cui Varese, Milano, Monza e Brescia) condivideranno l’esperienza di un’AIAS in evoluzione. La chiusura ufficiale della manifestazione è prevista per le 18:00, preceduta dai saluti finali del Presidente AIAS Busto Arsizio, Franco Castiglioni.