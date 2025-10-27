Stefania Belmondo a Festival Glocal: “Prepararsi alle Olimpiadi è un viaggio lungo, fatto di sacrifici, sogni e passione”
La campionessa azzurra (5 partecipazioni olimpiche, 10 medaglie ai Giochi e 13 mondiali) sarà protagonista del panel del 7 novembre: tra ricordi e nuovi orizzonti, lo sport come chiave di vita
Una delle voci più autorevoli dello sport italiano, un simbolo della tenacia e dell’eccellenza nello sci di fondo, sarà tra le protagoniste dell’edizione 2025 del Festival Glocal. Stefania Belmondo, dieci volte medagliata olimpica, interverrà nel panel “Prepararsi alle Olimpiadi, una strada lunga quattro anni”, in programma venerdì 7 novembre dalle 16:00 alle 18:00 nell’Aula Magna dell’Università dell’Insubria (via Ravasi 2, Varese), intervistata dal responsabile della redazione sportiva di VareseNews Damiano Franzetti.
Prenota il tuo posto
L’orizzonte olimpico: tra sacrificio e determinazione
«L’Olimpiade è il coronamento di un sogno, il massimo per un atleta. Quando si lavora per quell’obiettivo, non si lascia nulla al caso – spiega Belmondo -. Dietro a quei minuti di gara si nascondono anni di preparazione tra palestra, sci, skiroll e ghiaccio, affrontati con la consapevolezza che basta poco per perdere tutto: un infortunio, una caduta, una scelta sbagliata.
L’ex fondista piemontese conosce bene le difficoltà che accompagnano ogni percorso olimpico: «Il timore di un problema c’è sempre – racconta – basta vedere cosa è successo a Marta Bassino o Sofia Goggia. Serve ascoltare il proprio corpo e prendere precauzioni, anche rinunciando a sport più rischiosi».
Un presente tra sport e bicicletta, sognando Milano-Cortina
Dopo l’infortunio dello scorso gennaio, la bicicletta è diventata la sua nuova passione: «Non potendo correre, mi sono messa in sella. Seguo le corse, i grandi giri. Mi piace tantissimo».
E mentre osserva con ammirazione i nuovi protagonisti del fondo azzurro – anche se per scaramanzia non fa nomi, tranne Federico Pellegrino, definito «sempre fortissimo» – guarda al futuro con un desiderio: commentare di nuovo le gare in occasione dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026, evento per cui è già stata nominata ambassador ufficiale.
Una carriera leggendaria, fatta di conquiste e lezioni di vita
Con 5 partecipazioni olimpiche, 10 medaglie ai Giochi e 13 mondiali, Stefania Belmondo è la seconda atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi olimpici, dietro solo ad Arianna Fontana. La sua carriera è fatta di fatica e dedizione, ma anche di poesia e determinazione: «Ho passato quindici anni a faticare in mezzo a paesaggi incantevoli, con un solo obiettivo: salire sul podio e sentire l’inno italiano».
Oggi continua a vivere lo sport in ogni sua forma, anche attraverso l’impegno nelle scuole: «Lo sport ti aiuta a vivere. Chi ha fatto sport, affronta qualunque difficoltà con una marcia in più».
Un messaggio che porterà anche a Varese, in una appuntamento che promette emozioni, aneddoti e ispirazione.
