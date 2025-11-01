Da Livigno a Varese, l’Italia olimpica: lavori e riflessioni a meno di 100 giorni dai Giochi
Mentre a Livigno proseguono i lavori per l’innevamento delle piste olimpiche, Varese si prepara a Festival Glocal: venerdì 7 novembre una giornata intera dedicata a Milano-Cortina 2026, tra infrastrutture, territorio e futuro
Mancano 97 giorni all’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e a Livigno i lavori per il nuovo bacino idrico procedono secondo programma. La struttura, fondamentale per l’innevamento artificiale delle piste destinate alle gare di snowboard e freestyle, ha già completato le principali opere di sicurezza e si avvia alla fase conclusiva sugli impianti idraulici.
E proprio di eredità olimpica, sviluppo sostenibile e racconto dei territori si parlerà a Festival Glocal, festival del giornalismo che per il suo 14esimo anno torna in città dal 6 al 9 novembre. La giornata di venerdì 7 novembre sarà interamente dedicata ai “cinque cerchi”, con un programma di incontri, testimonianze e analisi su come i Giochi di Milano-Cortina stiano cambiando la Lombardia e l’intero Paese.
Tra i temi centrali: l’impatto economico e sociale delle opere, il ruolo delle montagne e delle comunità locali, la comunicazione dei grandi eventi sportivi e il valore delle infrastrutture come investimento collettivo. Un’occasione per riflettere su come l’Italia stia costruendo i Giochi non solo per il 2026, ma per il futuro dei territori che li ospiteranno.
IL PROGRAMMA DI GLOCAL 2025
Glocal a Cinque Cerchi: una giornata intera dedicata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
massimiliano_buzzi su Un fiume di contanti da Malpensa, soldi anche nelle patatine, sequestri e multe
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.