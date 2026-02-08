Snowboard di bronzo: Lucia Dalmasso terza nel gigante parallelo
L'azzurra ha superato di misura l'altra italiana, Elisa Caffont, nella finale per il terzo posto a Livigno. Fuori dalle medaglie gli uomini
La quinta medaglia italiana alle Olimpiadi 2026 è di bronzo e arriva dallo snowboard: in una “finalina” fratricida, Lucia Dalmasso ha battuto di 11 centesimi la connazionale Elisa Caffont nella spettacolare specialità del gigante parallelo.
Veneta di Feltre, 28 anni, Dalmasso è alla sua seconda Olimpiade e ha scelto la tavola dopo una serie di infortuni patiti nello sci alpino. In semifinale ha perso il confronto con l’austriaca Sabine Payer, poi argento, ma nella gara per il bronzo si è imposta mantenendo sempre un leggero vantaggio sulla connazionale. Caffont, bellunese di classe ’99, ha avuto la sfortuna di incontrare in semifinale la ceca Zuzana Maderova che poi ha dominato la finale per l’oro.
Niente da fare invece nel gigante parallelo maschile dove il veterano Roland Fischnaller – 45 anni – e Mirko Felicetti sono arrivati sino ai quarti di finale, sbagliando però nettamente le rispettive discese sull’insidiosa pista di Livigno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.