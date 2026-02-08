Snowboard di bronzo: Lucia Dalmasso terza nel gigante parallelo

La quinta medaglia italiana alle Olimpiadi 2026 è di bronzo e arriva dallo snowboard: in una “finalina” fratricida, Lucia Dalmasso ha battuto di 11 centesimi la connazionale Elisa Caffont nella spettacolare specialità del gigante parallelo.

Veneta di Feltre, 28 anni, Dalmasso è alla sua seconda Olimpiade e ha scelto la tavola dopo una serie di infortuni patiti nello sci alpino. In semifinale ha perso il confronto con l’austriaca Sabine Payer, poi argento, ma nella gara per il bronzo si è imposta mantenendo sempre un leggero vantaggio sulla connazionale. Caffont, bellunese di classe ’99, ha avuto la sfortuna di incontrare in semifinale la ceca Zuzana Maderova che poi ha dominato la finale per l’oro.

Niente da fare invece nel gigante parallelo maschile dove il veterano Roland Fischnaller – 45 anni – e Mirko Felicetti sono arrivati sino ai quarti di finale, sbagliando però nettamente le rispettive discese sull’insidiosa pista di Livigno.